Deficit de medici la SMURD: Arafat face apel la rezidenti sa se inroleze la urgente

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca exista un deficit de medici in sistemul de primiri urgente si la SMURD, fiind nevoie de sute de medici la nivel national.

"Exista deficit si nu este nimic de ascuns, mai ales pe partea de medici, lucru pe care incercam sa-l completam prin rezidentii care termina si ii incurajez pe medici sa intre in rezidentiatul de urgenta, sa il finalizeze si sa se inroleze in UPU ca sa poata lucra si acolo si la SMURD.

Este un aspect de durata. Ar fi nevoie de sute de medici ca sa functioneze corect, pe plan national, unitatile de primiri urgente si SMURD. Este normal acest lucru, daca ne gandim ca este o specializare recenta, dar daca ne gandim unde suntem acum, am evoluat foarte bine.

Noi nu am avut mai multi medici si am scazut, ci am pornit cu foarte putini si am crescut. Ca sa ajungem la nivelul care este necesar, poate ar trebui sa atingem 1.200 - 1.300 de medici in acest domeniu, in unitati de primiri urgente, care sa activeze si la nivelul SMURD", a spus Raed Arafat, potrivit Mediafax.

Raed Arafat a participat sambata, la Cluj-Napoca, la ceremonia de aniversare a 20 de ani de la infiintarea SMURD Cluj, unde a facut astfel apel la rezidenti "sa se inroleze in UPU ca sa poata lucra si acolo si la SMURD".

