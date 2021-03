Anuntul lui Arafat dupa cresterea ingrijoratoare a numarului de pacienti cu COVID-19 la ATI, din ultimele zile

"Incercam prin centrul national de comanda si conducere a interventiei sa gasim locuri acolo unde exista, folosind mijloacele de transport, folosind avioanele SMURD, elicopterele Ministerului de Interne, elicoptere cu echipaj SMURD. Folosim elicopterele Ministerului Apararii, cum am facut altadata. Toate sunt la dispozitia noastra daca este nevoie", a asigurat Raed Arafat. Arafat a mai spus, invitat intr-o emisiune la Antena 3, ca impactul pe sectiile de Terapie Intensiva este foarte mare in aceasta perioada si a indemnat populatia sa respecte regulile: "Am transferat din diferite zone catre zone care au locuri si care puteau sa primeasca bolnavii. Detasam mai multi medici unde este nevoie".