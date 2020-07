Raed Arafat, mesaj pentru cei care au protestat fata de masurile anti coronavirus: Ii asteptam la spital

El a precizat ca nu este posibil sa nu se infecteze unii dintre participanti, avand in vedere ca stau aproape unii de altii si nu poarta masti de protectie.Potrivit News.ro, Raed Arafat a fost intrebat, duminica seara, ce le transmite celor care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei si a raspuns: "Ii asteptam la spital"."O parte din ei sunt convins ca nu or sa scape pentru ca intr-un grup din acesta exista un procent care are virusul si care nu se stie. Si vor transmite, daca sunt fara masti, daca sunt fara protectie, vor transmite la altii. Stiu ca ei nu cred si nu vor sa creada, dar cand apare boala nu mai ai decat sa spui ca medicul ti-a facut diagnosticul gresit. Asta o sa auzim, ca medicul mi-a pus diagnosticul gresit. Nu. Daca te duci in astfel de mitinguri, fara masti si uitati-va cat de aproape sunt unii fata de ceilalti. Nu exista cateva persoane sa nu se infecteze. Avem si unii care au plecat de la spitale si de la izolare", a adaugat Raed Aradat.Cand i s-a atras atentia ca abordarea sa este cinica, Arafat a spus: "Este cinica, dar asta e realitatea. Daca te duci in strada si faci acest lucru si nu respecti regulile de protectie intr-o situatie in care toata lumea iti spune ca trebuie, unde ajungi? Ajungi sa te imbolnavesti".Un protest la care participa persoane care reclama abuzuri ale autoritatilor in legatura gestionarea pandemiei de coronavirus are loc, duminica, in Piata Victoriei. Oamenii protesteaza fata de"dictatura sanitara" si cei mai multi nu poarta masti de protectie si nu respecta distanta fizica.