Alte doua localitati din Arad vor sa scape de carantina si contesta in instanta ordinul lui Raed Arafat

Carantina

Totusi titlul de localitate in carantina le provoaca probleme agricultorilor locali, potrivit Radio Timisoara. Branc i-a anuntat pe locuitorii localitatilor pe contul sau de Facebook : "Stimati locuitori ai comunei Seleus. Doresc sa va informez ca am atacat la Curtea de Apel Bucuresti Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , nr.4659263 din 01.02.2020, prin care s-au carantinat localitatile Seleus si Moroda."Potrivit edilului, In documentul depus la instanta a prezentat date si informatii care ar descrie realitatea cu care oamenii din comuna Seleus se confrunta."E greu pentru intreaga noastra comunitate, din motive pe care le cunoasteti foarte bine, iar actiunea depusa in instanta are ca scop eliminarea inconvenientelor. Ma cunoasteti foarte bine si stiti ca sunt mereu in sprijinul oamenilor, a tuturor seleusenilor, morodanilor si iermatanilor, care intampina dificultati.Situatia actuala cauzata de aceasta pandemie nu a putut fi anticipata, insa vreau sa va asigur pe toti locuitorii comunei Seleus de tot sprijinul meu. Este datoria mea ca primar, ca fiu al acestei comunitati, dar e si convingerea ca in aceste momente trebuie sa fim uniti si sa ne ajutam unii pe altii," explica primarul.Localitatile Seleus si Moroda au fost introduse in carantina sambata trecuta, din cauza focarului de COVID-19 declarat in comuna. Masura a fost dispusa pentru 14 zile. O decizie similara a fost aplicata si in localitatile Gurahont si Bontesti, dar primarul de acolo, Ana Leunta Motica, spune ca nu va contesta decizia in instanta.Amintim ca exista deja un precedent in acest caz. Carantina zonala din comuna Gornet, judetul Prahova, a fost anulata de Curtea de Apel Bucuresti.