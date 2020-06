Anunt important al lui Arafat referitor la lista de tari pentru care nu se mai impune izolarea la domiciliu si pentru care se vor deschide cursele aeriene

Ziare.

com

"Pe baza propunerii Institutului National de Sanatate Publica (INSP), Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) va hotari cu privire la ridicarea restrictiilor de zbor si reluarea traficului aerian, dar si lista tarilor catre/dinspre care, incepand cu 15 iunie 2020, se vor relua zborurile. INSP stabileste aceasta lista pe baza mediei zilnice raportata la 1 milion de locuitori, cu referire la situatia in care acesta nu este mai mare de 5 cazuri noi/ 1 milion de locuitori, in ultimele 14 zile", a transmis Ministerul Transporturilor, intr-un comunicat.Arafat a spus ca lista va fi publicata in cursul zilei de sambata sau cel tarziu duminica dimineata.