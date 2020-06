Arafat anunta controale "foarte serioase" dupa cresterea cazurilor de coronavirus. Primele vizate: terasele si retailerii care trebuie sa aiba triaj la intrare

Ziare.

com

"Imi pare rau sa o zic, dar or sa inceapa controale foarte serioase. Stiu ca s-a dispus la nivelul Ministerului, pe linia ordinii publice, sa se intensifice controalele la modul serios la terase, la retaileri care trebuie sa aiba triaj la intrare, daca-l fac sau nu. Deci vor incepe si vor incepe in aceasta perioada astfel de controale pentru ca nu mai merge, trebuie sa fim foarte atenti la ce se intampla", a declarat Raed Arafat, intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.El a precizat ca inclusiv in ceea ce priveste transportul in comun vor avea loc controale, dupa ce s-a constatat ca sunt persoane care urca fara masca sau isi lasa masca sub barbie.Medicul a mentionat ca "trendul general este de crestere", nu pentru ca a crescut capacitatea de testare, el explicand ca, la un moment dat, s-a ajuns ca 5% dintre cei testati sa fie pozitivi, dupa ce, anterior, au fost zile in care doar doua din o suta de teste au fost pozitive."La acest moment avem capacitate (de tratare a cazurilor de COVID-19 - n.r.). Cu cat avem mai multe cazuri, va fi impact pe sistem", a afirmat Raed Arafat. El s-a aratat "ingrijorat" de ceea ce se intampla, spunand ca este mai ingrijorat decat era in urma cu o luna, pentru ca "s-a intarit curentul" care sustine ca virusul nu este decat "o biata gripa"."Asta e ingrijorarea noastra acum: mesajul care se transmite la populatie ca eu ca medic nu fac ceea ce fac ceilalti medici. (....) De ce sa ma creada pe mine, ca medic, si sa nu-l creada pe celalalt medic, care spune ca e o biata gripa?", a declarat Raed Arafat. Oficialul din MAI a sustinut ca este posibil ca specialistii sa propuna "amanarea momentului" la care va avea loc o noua etapa de relaxare a restrictiilor."Normalitatea ca inaintea virusului putem sa ajungem la ea cand avem vaccin sau tratament, sau cand virusul infecteaza un numar mare de oameni pe mapamond. Situatia clar nu e finalizata si inca e in curs de desfasurare. Masurile de relaxare, ca sa functioneze, trebuie sa aiba masuri compensatorii", a explicat medicul.Totodata, Raed Arafat a sustinut ca nu este exclusa prelungirea starii de alerta."Daca cifrele raman asa sau continua sa creasca este foarte probabil sa fie nevoie de prelungirea situatiei in care suntem. Ca sa putem gestiona", a adaugat el.