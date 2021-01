Arafat atentioneaza ca decizia relaxarii unor masuri in Bucuresti este reversibila, daca se va constata o crestere a numarului de cazuri

"In baza faptului ca exista scadere, in baza faptului ca se vede ca este o scadere trei zile la rand si s-a atins aproape de 2,5 indicele (in Bucuresti - n.r.), faptul ca activitatile care se reiau sunt limitate, adica exista reguli de limitare (...) daca se respecta toate regulile - masca in teatre, in cinematografe, distante, procentul de 30% in restaurante - daca respectam toate acest reguli atunci putem tine mai departe situatia sub control.Daca suntem unde suntem este pentru ca au existat masuri gen masca universala peste tot decalarea programului de munca, scoala inchisa la acest moment, toate astea au dus la situatia in care suntem acum", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Raed Arafat.Acesta a precizat ca se constata o "scadere foarte lenta" in ceea ce priveste ocuparea paturilor de terapie intensiva, iar vineri gradul de ocupare a paturilor de ATI a scazut pentru prima data dupa mult timp la sub o mie de pacienti.El a opinat ca " situatia este sub un control, dar ramane acest control unul fragil "."Clar ca la orice moment decizia poate sa fie luata, adica de a inchide din nou activitatile, daca nu se respecta regulile si incepe sa creasca. Depinde foarte mult de operatorii economici respectarea regulilor", a mai afirmat Raed Arafat. El a adaugat ca "din pacate sunt semnale" ca nu intotdeauna s-au respectat regulile de catre unii operatori din domeniul economic in ceea ce priveste restrictiile.Referindu-se la situatia din Capitala, el a reafirmat ca se poate reveni asupra masurilor de relaxare."Noi am gestionat situatia in ultimele luni pe baza incidentelor, iar HG cu starea de alerta care include aceste incidente nu prea a dat foarte mult flexibilitate, incat dupa ce s-a trecut foarte mut de un prag sa spui ca nu respecti Hotararea de Guvern. (...) Clar, aici trebuia sa se analizeze situatia din Bucuresti, sa se astepte un pic - si s-a asteptat 48 de ore - si avem trei zile cu descrestere in Bucuresti - si s-a luat decizia care este reversibila", a mai afirmat Arafat.El a explicat ca s-a evitat deschiderea unor unitati de alimentatie publica din Capitala in acest week-end tocmai pentru a se evita aglomeratia.Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a anuntat vineri, dupa sedinta Comittului pentru Situatii de Urgenta, ca, incepand din 25 ora 0:00, se deschid restaurantele, cafenelele, la 30% din capacitate, intre orele 6 - 21. Accesul publicului in salile de spectacol permis tot in limita a 30% din locuri. Masura e valabila si pentru salile de jocuri.