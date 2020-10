Arafat: Avem 255 de localitati care au depasit incidenta de 3 la mie

"Speram ca masurile care s-au luat recent, daca sunt respectate, sa duca la sistarea cresterii, cel putin sa ne oprim la un platou, sa incepem sa mergem catre o curba descendenta, dar asta inseamna ca tot o perioada o sa avem o presiune pe sistemul sanitar", considera Arafat."Cu cresterea numarului cazurilor per general, ajungem si la cresterea numarului cazurilor in Terapie Intensiva, numar care ne asteptam sa continue sa creasca, cel putin inca o perioada. Pentru ca masurile luate recent si care eu sper sa fie masuri eficiente... la acest moment avem 615 localitati care au incidenta intre 1,5 si 3 la mie, 255 de localitati care au depasit incidenta de 3 la mie. Ca municipii, avem 44 de municipii care sunt intre 1,5 la mie si 3 la mie. Avem 50 de orase care sunt intre 1,5 si 3 la mie. Avem 22 de municipii care sunt peste 3 la mie, avem 15 orase care sunt peste 3 la mie", a spus Arafat, marti seara, la Digi 24, enumerand municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Bacau, Resita, Sfantu Gheorghe, Craiova, MIercurea Ciuc, Targu Mures, Zalau, Alexandria, Ramnicu Valcea.El a spus ca presiunea vine din faptul ca cresterea numarului de cazuri duce la cresterea cifrei in Terapie Intensiva."Speram ca masurile care s-au luat recent, daca sunt respectate, sa duca la sistarea cresterii, cel putin sa ne oprim la un platou, sa incepem sa mergem catre o curba descendenta, dar asta inseamna ca tot o perioada o sa avem o presiune pe sistemul sanitar, pentru ca 3.000, 4.000 de cazuri, 4.000 si ceva de cazuri pe zi, asta inseamna un numar important de cazuri la Terapie Intensiva", a afaugat Arafat.El a mentionat ca a avut o discutie cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si s-au gasit solutii."Sunt convins ca solutiile nu sunt convenabile tuturor colegilor, dar sunt solutii pentru situatia in care ne aflam", a afirmat Arafat, mentionand suplimentarea locurilor la ATI in Capitala, dar si in alte judete.El a afirmat ca spitalele respective au deja pacienti COVID, care raman acolo o perioada de timp, pana li se gaseste un loc in alt spital.Arafat a spus ca au fost solicitari de ventilatoare din judete precum Mures, Valcea, Iasi, unde se incearca cresterea numarului de paturi ATI.