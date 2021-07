Cum a mai bifat vesnicul Arafat inca o tragedie: Petromidia. S-a dus, a constatat, a plecat

"L-am trimis pe Arafat sa coordoneze personal interventia"

Arafat era "in zona"

Scandalurile legate de Raed Arafat

"E revolta in capul dumneavoastra"

"Achiztii de salvari vopsite in rosu"

Cazul Apuseni - 2014

Cazul Siutghiol - 2015

Cazul Colectiv - 2015

De aceasta data, la explozia de la Petromidia, a fost trimis chiar de seful Guvernului, Florin Citu , dupa cum insusi premierul a afirmat.Pompierii erau deja la fata locului si luptau cu flacarile. Un tanar a murit, iar cinci colegi ai acestuia au fost raniti La cateva ore dupa producerea exploziei de la Petromidia, premierul Florin Citu afirma pe pagina da de facebook ca i-a trimis la fata locului pe seful DSU si seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru a "coordona personal" interventia."Am fost informat de Raed Arafat despre explozia de la Platforma Midia-Navodari, imediat dupa producerea incidentului. I-am solicitat secretarului de stat Raed Arafat si sefului IGSU, Dan Iamandi, sa mearga la fata locului si sa coordoneze personal interventia pentru salvarea persoanelor surprinse de explozie . In aceeasi masura, sa se asigure ca sunt alocate toate resursele logistice necesare pentru ca situatia sa fie sub control si sa fie evitata producerea altor victime De asemenea, i-am cerut sefului DSU sa analizeze, impreuna cu ceilalti specialisti, daca se impune luarea altor masuri de siguranta, inclusiv evacuarea unor persoane din zona", a scris premierul pe Facebook Cand doctorul Raed Arafat era la fata locului se stia doar de trei persoane ranite. In scurt timp s-a aflat ca ar fi, de fapt, sase victime: cinci raniti si o persoana disparuta. In scurt timp a fost gasit un tanar decedat.Seful DSU a ajuns repede la locul exploziei. Motivul? "Din momentul in care a fost anuntata, s-a intamplat sa fim in zona", a spus Dr. Raed Arafat.El a precizat ca datorita interventiei rapide, "foarte dificila si riscanta", a pompierilor s-a evitat o catastrofa.Pe de alta parte, ministrul de Interne, Lucian Bode , aflat si el "tot in zona", a tinut sa precizeze ca locuitorii din zona nu au fost nicio clipa in pericol.Psihologul Criminalist Liviu Chesnoiu a comentat pentru Ziare.com ce a vazut la autoritatile venite la Petromidia."Nu am vazut pe fata lor empatie. Parca se bucurau ca s-au intalnit, ca au mai rezolvat un caz, apoi si-au dat mana si au plecat", a explicat criminalistul.Seful de la DSU este un personaj extrem de controversat, de numele lui legandu-se mai multe scandaluri, de-a lungul timpului, insa de fiecare data a reusit sa scape de acuzatii Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, numit in aceasta functie in anul 2014 de premierul Victor Ponta , a reusit sa-si pastreze pozitia de conducere in ciuda a numeroase episoade tragice in care departamentul pe care-l conduce si-a aratat neputinta.Un episod recent este tragedia de la Constanta petrecuta pe 16 februari e, atunci cand o femeie s-a aruncat in gol de la etajul sase din apartamentul cuprins de flacari in contextul in care echipele de salvare au venit fara o autospeciala cu scara.Pe 29 ianuarie, cand un incendiu izbucnit la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, in pavilionul COVID, in urma caruia cinci oameni au murit carbonizati, Raed Arafat a avut o iesire nervoasa fata de un jurnalist care l-a intrebat cum este posibil sa aiba loc un nou incendiu intr-un spital, spunandu-i ca este revoltator. "E ste revolta in capul dumneavoastra ", i-a spus Arafat jurnalistului, in prezenta ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu Schimbul de replici a avut loc la finalul declaratiilor sustinute in fata Institutului Matei Bals de catre Raed Arafat si cei implicati in interventia de stingere a incendiului.Un alt scandal legat de numele lui Arafat a fost in luna noiembrie, cand Traian Basescu a lansat un atac adresa sefului DSU, spunand ca in situatie de criza ISU are nevoie de un cap limpede.Basescu: Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu. Pentru actiune in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpedeFostul presedinte Traian Basescu sustinea ca ISU, structura militarizata, are ca obiectiv fundamental "eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta ", lucru care in pandemia de Covid-19, ca si in alte situatii, s-a dovedit ca nu poate face sub coordonarea lui Raed Arafat. "Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu sau pentru functia de purtator de cuvant si de imagine tv. Pentru actiune in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpede".Se referea la faptul ca sase pacienti au murit la Timisoara.Arafat a precizat ca in acest caz nu s-a solicitat ajutorul in vederea gasirii unui/ unor locuri la ATI, in aria Timisoarei si nici nu a existat o informare in acest sens."Subliniem faptul ca transferul intre doua unitati sanitare se poate realiza si fara implicarea CNCCI sau DSU, situatie intamplata la nivelul Timisoarei, unde responsabilitatea trebuia concentrata pe comunicarea celor doua spitale , iar mai apoi sesizarea ISU Timis si Serviciul de Ambulanta Timis, in vederea preluarii si transportarii pacientilor de la o unitate sanitara la alta.Totodata, pe aceasta cale dorim sa reamintim atat opiniei publice cat si domnului Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei de repercusiunile pe care le-a avut decizia de taiere a salariilor din perioada 2010-2011, in sectorul medical, desi ministrul sanatatii de atunci si subsecretarul de stat au avertizat in mod repetat ca aceasta decizie ar putea prefigura un exod al medicilor specialisti, rezidenti de ATI, urgenta, radiologie, etc., situatie care s-a si intamplat, asistand la o lipsa masiva de personal medical de specialitate, cu care azi, in 2020, ne confruntam", a transmis la acea data, Raed Arafat pe Facebook.Arafat a vorbit si despre cazurile Apuseni, Siutghiol si Colectiv Dupa tragedia din Apuseni, familia Aurei Ion a depus plangere penala impotriva lui Arafat.Actiunea penala era motivata de faptul ca Raed Arafat a solicitat interventia cu un elicopter SMURD , desi stia, sustin aparatorii familiei Aurei Ion, ca acesta nu are dotarile necesare pentru a interveni pe timp de noapte si in conditii de ceata."In anul 2014, la momentul tragicului accident aviatic, amintim faptul ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta nu exista, iar dr. Raed Arafat indeplinea functia de subsecretar de stat, in cadrul Ministerului Sanatatii, neavand competenta in rezolvarea problemelor de localizare sau de derulare a actiunilor de Cautare-Salvare in munti. Mai mult de atat, la acel moment, dr. Raed Arafat, nu era in tara. In decursul anilor, chiar si astazi, o parte a presei dar si alte persoane publice au continuat seriile de dezinformari, chiar daca in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin sentinta definitiva a demonstrat faptul ca dr. Raed Arafat, NU este vinovat.Ca urmare a tragicului eveniment , astazi, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta si a consolidarii permanente a sistemului integrat de urgenta, institutiile cu rol in gestionarea situatiilor de urgenta, aflate in coordonare, au fost pregatite in ultimii ani in acest scop al salvarii cetatenilor, dovada fiind sutele de exercitii, interventii, unde cu sprijinul comun al IGSU, Inspectoratului General de Aviatie, Salvamont au reusit sa salveze oameni aflati in situatii extrem de delicate, in misiuni dintre care cele mai complexe", se arata pe pagina de facebook a DSU.In urma acestui accident, presedintele Consiliului Judetean Constanta il acuza pe Arafat ca a schimbat destinatia elicopterului si ca i-a scos flotoarele."In anul 2015, Raed Arafat, in urma tragicului eveniment din Constanta, conform celor relatate de o parte a presei, dar si a anumitor persoane publice, a fost "vinovat" de faptul ca sistemul de urgenta condus de seful DSU nu a reusit sa salveze victimele din Lacul Siutghiol.De aceasta data, procurorii claseaza dosarul dupa cinci ani concluzionand ca eventualii vinovati nu se mai afla in viata. Insa in continuare, chiar la momentul anuntarii sentintei, au continuat acuzatiile si denigrarile, lucru care se intampla si astazi", a aratat DSU.Elicopter SMURD prabusit in lac: Nicusor Constantinescu il acuza pe Arafat ca minte"In anul 2015, dupa tragicul incendiu de la clubul Colectiv, atat seful DSU, cat si IGSU sunt responsabili de "modul haotic de interventie ".Victime si rude ale mortilor din Colectiv il asteapta pe Arafat la Parchet : Suntem aici sa luptam pana la capat!In acest sens au fost date mai multe precizari inclusiv realizarea unor interviuri cu specialisti care au explicat interventia din seara de 30 octombrie 2015, precum Kobi Peleg, profesor in managementul dezastrelor la Universitatea din Tel Aviv si director al Centrului National de Trauma si Medicina Dezastrelor din Israel, Henry Jullien, medic, general in rezerva, specialist ATI, Presedintele Societatii Franceze de Medicina pentru Dezastre, dar si Ian Cameron, jurnalist, producator, editor de stiri cu experienta de peste 35 de ani la BBC, expert in comunicarea de risc si mass-media in cadrul NATO", se arata in comunicarea DSU.Raed Arafat, mahnit si dezorientat ca rudele victimelor din #Colectiv il dau in judecata: Mi-e teama de un cutremur El a mai spus ca atacurile au caracter politic si ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta se delimiteaza categoric de acest factor, DSU fiind infiintat si continua sa existe si sa se axeze pe salvarea cetatenilor, in speta pe prevenirea, constientizarea si salvarea comunitatilor in situatii de urgenta.