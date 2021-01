Raed Arafat sustine ca introducerea certificatului de vaccinare este discriminatorie: "Orice criza creeaza piata certificatelor false"

Arafat sustine ca se vor crea discriminari majore intre persoanele vaccinate si cele nevaccinate, care vor avea limitari de calatorie."15 milioane de vaccinati pe plan mondial (situatia curenta a numarului de vaccinari, n.r.) reprezinta o picatura intr-un ocean, comparativ cu 7-8 miliarde, cat este populatia mondiala. Vom avea o situatie in care o mica parte s-a vaccinat pentru ca a avut acces la vaccin, o elita, si o mare majoritate care, nu ca refuza sa se vaccineze, dar nu a avut inca acces, nu i-a venit randul. Un vaccin care nu este accesibil tuturor", a explicat Arafat de Antena3 Recent, Pfizer a anuntat ca va reduce cantitatea de vaccin livrata in Europa, pentru a creste capacitatea de productie. Astfel, Romania va primi mai putin decat i s-a promis, urmand sa se revina in februarie la o cifra care sa compenseze."Daca firma de aviatie o sa spuna "nu urcati in avion decat vaccinat" insa nu aveti acces la vaccin nici daca doriti sa va vaccinati, asta va crea o problema foare mare. Mai e un risc pentru turism: sa iasa certificatele false de vaccinare. Orice criza de acest gen creeaza o piata si piata certificatelor false va fi, cred, una foarte prospera daca va fi un motiv de discriminare", a spus Arafat.