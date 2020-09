Arafat: "Deschiderea anului scolar nu a adus un impact major cu privire la cresterea numarului de infectari"

Intrebat vineri seara, intr-o emisiune la Digi 24, daca fenomenul de crestere a numarului cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este un efect al deschiderii anului scolar, secrerarul de stat din MAI a raspuns ca deschiderea scolii nu a adus "un impact major" cu privire la aceasta crestere, ci este vorba despre un cumul de factori."Probabil, nu putem sa spunem ca este de acolo efectul, dar este clar ca anul scolar va duce la o crestere si acuma incepem sa o vedem. Este, poate, mixt si din alte motive, pentru ca s-au intamplat in acelasi timp aproape, s-au intors oamenii la munca, sunt mai multe lucruri care au dus la aceasta crestere. Dar trebuie sa urmarim mai departe, sa vedem: apar focare, nu apar focare in scoli, cat de des apar, pentru ca de aparut sigur or sa fie. Cat de des, cat de frecvent, cat de serioase sunt focarele care apar...", a declarat Raed Arafat.El a spus ca nu stie sa fi fost semnalate "probleme grave sau critice" in ceea ce priveste raspandirea bolii in urma deschiderii anului scolar."Noi acum asteptam, cum va spun, asta nu se calculeaza, acum, asteptam sa vedem si prima saptamana din octombrie, dar e clar ca mergem spre o situatie din ce in ce mai complexa. (...) Noi mergem spre o situatie care e posibil sa nu vedem in timpul ei o scadere", a afirmat Arafat.El a atras atentia parintilor care duc si iau copiii de la scoala sa nu intre in aglomeratii, sa respecte regulile de distantare pentru ca, in caz contrar, devine inutil efortul de a respecta regulile in interiorul unitatilor de invatamant. "Daca nu e un proces complet, partea in care nu se respecta regulile devine periculoasa", a explicat Arafat.