Arafat, despre interzicerea pelerinajului de la Iasi: Revenirea asupra interdictiei poate fi doar o decizie politica, nu sanitara

Referitor la comunicatul Patriarhului Daniel care considera ca interzicerea pelerinajului pentru credinciosii care nu locuiesc in Iasi este o "masura disproportionata, discriminatorie", care a fost luata "fara o consultare prealabila" si in care cere autoritatilor anularea masurii, Raed Arafat spune ca o revenire asupra interdictiei poate fi doar una politica, nu sanitara.De asemenea, seful DSU a explicat ca nu numai prezenta la pelerinaj este periculoasa ci si drumul catre Iasi si inapoi a mii de persoane prezinta un risc mare de infectare. Declaratiile au fost facute la Digi 24. "Eu am evitat sa comentez aspectul religios, tocmai pentru ca multi au incercat sa se foloseasca exact de faptul. S-a folosit acest lucru in ultimele zile, s-a folosit de catre unii intr-un stil destul de neplacut.Trebuie sa inteleaga lumea ca aici nu este vorba nici de disproportie, nici de discriminare, nici de dorinta de a face rau unora sau bine altora. Aici este vorba de domeniul sanatatii publice.Deciziile se iau analizand aspectele de sanatate publica. Noi am explicat logica care sta in spatele acestei decizii. Si anume ca este riscul de infectie pe drum catre, si de acolo inapoi, plus timpul petrecut la fata locului, daca este un numar foarte mare de oameni," declara Raed Arafat.Potrivit sefului DSU, pericolul infectarii este mare si in timpul transportului."Se revine asupra interdictiei numai daca decizia este una politica si nu tehnica. Nu! Si asta nu o zic eu, stiu parerea colegilor cu care lucram. N-avem cum sa revenim asupra unei astfel de decizii care este facuta cu buna credinta si in baza unor analize foarte serioase. Cand pui oamenii in autocare, trenuri si ii trimiti 8 ore si se intorc 8 ore, 7 ore, 6 ore, e suficient sa fie unul, doi asimptomatici intre ei si sa ne trezim ca se intorc 20 care sunt infectati, iar unora dintre ei sa li se puna viata in pericol.Pericolul este mare nu numai acolo, ci si in timpul transportului. Hai sa luam un autocar. Sa spunem ca nu punem in el 50 de persoane. Punem 30 in el. Sunt cateva ore de mers, nu stim daca vor respecta purtatul mastii si tot restul. Nu este nicio supraveghere, sunt oameni care unii dintre ei nici nu vor sa poarte masca, si, automat mijlocul de transport devine un loc unde se transmite boala catre mai multi.Acest lucru l-am avut. Am avut candva, la inceputul pandemiei, situatii cu autocare pline de oameni veniti din diaspora, si unul singur a infectat oameni care au coborat in mai multe judete, si trebuia sa-i cautam, sa-i gasim, sa vedem unde sunt... Si au iesit mai multi pozitivi," conchide Arafat.Oficialul mai arata ca acelasi lucru se poate intampla acum. "Daca nu se intampla la dus, se intampla la intors. Plus situatia de la fata locului, intr-o localitate care este si ea cu o incidenta mare de cazuri. Impactul poate sa fie si mai serios daca vin mii de oameni in localitatea respectiva."