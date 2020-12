Arafat, despre noua tulpina de coronavirus: Poate creste brusc numarul de cazuri

"Tulpina, intr-adevar, are o contagiozitate mai mare. Cei care se imbolnavesc, chiar daca creste numarul lor si poate sa aiba un impact asupra sistemului sanitar, cei care se imbolnavesc nu inseamna ca va creste sansa ca ei sa aiba o boala mai grava prin noua tulpina. Noua tulpina se pare ca duce la simptomele si la semnele si la procentele de agravare pe care le are si tulpina care e predominanta si pe care am si avut-o pana acum. Dar faptul ca se raspandeste mult mai repede, faptul ca exista sansa ca raspandirea ei sa fie cu 70 la suta mai agresiva ca si infectiozitate, normal, poate sa creasca brusc numarul celor infectati", a declarat Raed Arafat la Digi24, luni seara.Arafat a adaugat ca din aceasta cauza, Romania si alte state europene au limitat transporturile in si dinspre Marea Britanie."Acesta este motivul pentru care preventiv s-au luat niste decizii de catre mai multe tari europene, nu numai in Romania, pentru a limita zborurile, pentru a induce carantina obligatorie pentru cei care sosesc. Si unele tari au luat aceste masuri pe 10 - 14 zile, altele pe 48 de ore, in asteptarea unei analize mai clare si a unei eventuale decizii la nivel european. De exemplu, Franta a luat o decizie de a inchide transporurile aviatice, dar si terestre si feroviare, pana ce in 48 de ore sa se ajunga la o analiza mai ampla si la o decizie mai clara pe acest domeniu. Noi am luat decizia pe 14 zile, sunt tari care au luat decizia pe 10 zile si sunt tari care au luat decizia pe perioade mai scurte", a mai declarat secretarul de stat.Raed Arafat a precizat ca Romania urmeaza sa analizeze noua situatie si ca va lua masurile ce se impun, insa o panica nu este justificata, odata cu aparitia noii tulpini de coronavirus."Urmeaza sa analizam situatia. Daca vedem ca aceasta situatie nu mai necesita aceste masuri, noi putem sa renuntam la ele. Daca vedem, totusi, ca aceasta situatie necesita macar pastrarea carantinarii fata de cei care vin din Marea Britanie,, acest lucru va fi pastrat. Bineinteles ca aici mai sunt si alte situatii si stiu de la colegii de la Ministerul de Externe ca deja au stabilit un numar de contact pe cei care au ramas blocati, in sensul in care nu mai pot pleca catre Franta prin calea ferata sau nu mai pot lua avioanele, sa fie asistati de Consulatul Romaniei la Londra. Nu se jusifica o panica in acest sens", a mai declarat Arafat.Premierul britanic Boris Johnson a declarat, sambata, ca noua tulpina a coronavirusului este cu pana la 70 la suta mai transmisibila si a renuntat la planurile de relaxare a masurilor pe cinci zile, relaxarea limitandu-se la o zi pentru zonele care nu sunt de cel mai inalt risc. In sud-estul Angliei, inclusiv la Londra, nu va exista o relaxare, ci dimpotriva, masurile au fost inasprite.Mai multe state europene, printre care Romania, Italia, Olanda, Belgia, au interzis zborurile din Marea Britanie.CITESTE SI: