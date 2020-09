Arafat, mesaj ferm pentru parintii si bunicii elevilor: Sa inteleaga ca au de respectat reguli de distantare si sa poarte masca la poarta scolii

"La poarta scolii, trebuie respectate regulile care se respecta si in scoala. In scoala, copilul este supus unor reguli clare. Copiii respecta regulile in cea mai mare parte. La poarta scolii, trebuie si parintii, si bunicii sa pastreze aceeasi regula, altfel si pentru copil e greu sa explici de ce la scoala respecta si cand iese nu mai respecta, pentru ca cel care vine sa il ia nu respecta", a declarat Raed Arafat, la Digi24.Secretarul de stat Raed Arafat a mai spus: "Fara sa generalizam, povestile s-au vazut din anumite scoli nu inseamna ca sunt la toate scolile. Trebuie sa fie o regula generala. Sa inteleaga parintii ca au de respectat reguli de distantare, portul mastii si la poarta scolii.Il deruteaza pe copil acest lucru. Copilul pune intrebari cand vede diferenta si va intreba de ce trebuie sa respect in scoala si afara nu. Si acasa nu e regula, nici la vecini. Copilul vede aceste lucruri si incepe sa puna intrebari".Arafat ii avertizeaza pe parinti si bunici ca pot transmite virusul intre ei daca nu respecta regulile in poarta scolilor. "Trebuie controlata situatia respectiva prin informarea si educarea populatiei. Sa respecte regulile si la poarta scolii, si copilul, si adultul. E mai ingrijorator, fiind o zona in care adultii transmit intre ei. Orice modalitate prin care putem sa reamintim, intr-un mod frumos, ca trebuie respectate regulile, trebuie sa il facem. Credem sau nu in masurile luate, sunt reguli care trebuie sa fie respectate", a mai aratat seful DSU.