Arafat: Populatia sa nu achizitioneze medicamente de niciun fel de pe internet, de pe site-uri sau de la persoane necunoscute

"Nu, insa ce pot sa atentionez este ca oamenii sa nu procure nimic, medicamente de pe internet sau de la persoane necunoscute si altele decat circuitele oficiale, pentru ca vinderea medicamentelor contrafacute care pot arata exact ca medicamentele originale e o problema veche. Exista si OMS a avertizat asupra ei, iar oricand exista problema cu aprovizionarea de medicamente, apar astfel de situatii. Asa ca atentionarea noastra asupra populatiei este sa nu achizitioneze medicamente de niciun fel de pe internet, de pe site-uri sau de la persoane necunoscute si sa mearga doar pe linia oficiala", a afirmat Raed Arafat, la finalul sedintei CNSU in care a fost aprobata prelungirea starii de alerta cu alte 30 de zile, intrebat despre confiscarea a peste 3.000 de medicamente contrafacute la granita cu Bulgaria.Politistii de la punctul de trecere a frontierei Giurgiu au descoperit peste 3.400 de comprimate care contineau in prospect specificatia COVID-19, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetatean bulgar a incercat sa le introduca in tara, fara a detine autorizatiile necesare."La controlul efectuat asupra autocamionului, in interiorul semiremorcii, a fost descoperita cantitatea de 3.490 comprimate, ce contin in prospect specificatia Covid-19, in valoare de aproximativ 8.500 de lei, despre care exista suspiciunea rezonabila ca sunt contrafacute, pentru care soferul nu detinea autorizatiile necesare", arata, joi, Politia de Frontiera, intr-un comunicat.