Raed Arafat, despre situatia paturilor la ATI: "Acum 10-12 zile, erau 1.408 paturi. Acum acest numar creste. Aducem personal suplimentar, aducem rezidenti de terapie intensiva"

"Au participat colegi, epidemiologi de la INSP, de la diferite institutii sanitare, Ministerul Sanatatii , bineinteles, si alte institutii implicate direct cu problemele pandemiei, la care a participat, ca membru in cadrul grupului tehnico-stiintific, si presedintele Comitetului National de Vaccinare, domnul doctor Valeriu Gheorghita . Sedinta a fost condusa de domnul prim-ministru si a asistat si domnul vicepremier Dan Barna si ministrul Sanatatii la aceasta discutie.S-au prezentat toate aspectele din punct de vedere medical care sunt in relatie cu situatia de acum. Ai intervenit colegii si pe partea epidemiologica si pe partea de ce masuri s-au luat pana acum, ce propune ei ca abordare. Nu s-au luat decizii in aceasta sedinta. Aceasta sedinta a fost numai pentru a analiza si a dezbate cu toti care sunt in jurul mesei punctele lor de vedere, urmand ca aceasta analiza sa se faca in urmatoarele 2-3 zile si sa se vina cu concluziile finale. Inca mai sunt unii care trebuie sa vina cu datele suplimentare, se va participa la sedintele de briefing si dupa asta se va lua o decizie, pe baza analizelor. Astazi nu s-a luat decizie", a afirmat Raed Arafat sambata.El a prezentat si situatia paturilor la ATI in Capitala, la spitalul Malaxa fiind facuta o suplimentare de 5 paturi, la Spitalul Matei Bals capacitatea a crescut la 40 de paturi, iar la Spitalul Sfantul Pantelimon exista capacitate de a creste la 40 de paturi cu oxigenare."Paturile pe sectiile de terapie intensiva - s-a lucrat intens cu Ministerul Sanatatii in acest sens. La Bucuresti s-au suplimentat paturile. TIR-ul de terapie intensiva care va fi alipit Spitalului Sf. Ioan a ramas doar stocatorul de oxigen si vom face tot posibilul sa vina in week-end, cand rezolvam partea de transport si tot. Trebuie sa vina si stocatorul din Pitesti catre Bucuresti si se va face transportul speram astazi. Acolo normal se va suplimenta numarul paturilor. La Malaxa 5 paturi suplimentare care au primit autorizatia si care au fost suplimentate. La Spitalul Matei Bals acum a crescut capacitatea la 40 de paturi, am detasat personal suplimentar. Erau 20 de paturi. La Spitalul Sf. Pantelimon mai avem capacitatea de a creste la 40 de paturi cu oxigenare, cu posibilitate de upgradare a lor in cursul acestui week-end. Cam asta este suplimentarea de paturi la nivelul municipiului Bucuresti", a completat seful DSU.Acesta a explicat ca Ministerul Sanatatii a fost permament in videconferinte cu colegii din tara pentru a creste capacitatea paturilor ATI si in restul Romaniei."Se lucreaza si in restul tarii, au fost videoconferinte permanente intre Ministerul Sanatatii si colegii din tara, la care am participat si noi, pentru cresterea capacitatii. La momentul in care s-a facut ultima analiza, acum 10-12 zile, erau 1.408 paturi. Acum acest numar creste. Vom veni cu inca o actualizare dupa ce stim ca au fost operationalizate. De la intentia de a creste pana este operationalizat patul sunt cateva zile. Noi aducem personal suplimentar, aducem rezidenti de terapie intensiva si automat, cand este actualizat, venim si spunem ca s-a actualizat numarul paturilor", a conchis Arafat.