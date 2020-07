Arafat sustine in Comisia juridica a Senatului adoptarea legii privind carantina: "Este necesara pentru a lua masuri de raspandire a bolii"

El a reafirmat ca aceasta lege nu este destinata strict COVID-19. "Aceasta lege nu este destinata strict COVID. Intr-adevar, am avut si avem situatia cu COVID, dar legea asta se uita la riscul epidemiologic si biologic si asta include si riscul accidental al unor agenti patogeni care pot sa se raspandeasca dintr-un motiv de accident de transport , intr-un laborator. Deci, sunt mai multe aspecte pe care ne-am uitat cand a fost propusa aceasta lege. Ce a cerut CCR , cel putin ieri, la Camera Deputatilor, dupa mai multe discutii, s-au introdus mai multe prevederi care pot permite previzibilitatea masurilor, gradualitatea lor, posibilitatea de a contesta, posiblitatea de a cere sa se revoce o decizie si a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, precum si a altor ordine", a explicat oficialul MAI.Raed Arafat a adaugat ca aceasta lege este necesara pentru combaterea si limitarea bolilor, respectiv pentru identificarea unei balante intre drepturile bolnavului si ale celor care se pot contamina de la el."De ce este necesara aceasta lege? Legea ne permite sa putem sa luam masurile foarte necesare de combatere a unei boli, de oprire si limitare a raspandirii ei si, mai ales, de protejare a populatiei in general. (...) Daca individul este cu o boala transmisibila si se plimba printre oamenii care nu stiu acest lucru, ei sunt supusi unui risc de a lua aceasta boala. Si atunci trebuie sa se gaseasca aceasta balanta si aceasta am incercat noi prin aceasta lege sa clarificam balanta pana unde un individ sau o persoana care e purtatoare a unui virus sau a unui agent patogen sau care este bolnava poate sa spuna: 'Eu nu vreau sa ma supun regulilor medicale' si de unde incep drepturile celorlalti pe care trebuie sa-i protejam", a explicat Arafat.El a adaugat ca, din punct de vedere al bolilor transmisibile, astfel de reguli exista peste tot in lume pentru protejarea colectivitatii si a cetatenilor, in general.Proiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic a intrat vineri in dezbaterea Comisiei juridice a Senatului, el fiind adoptat joi seara de Camera Deputatilor.