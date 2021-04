Raed Arafat: "Un pacient care urma sa fie transferat la Spitalul Foisor a decedat. Alte doua paciente au murit dupa transfer" VIDEO

"Decizia pe fond este una corecta"

De asemenea, alte doua paciente au decedat dupa transfer , in sectia ATI a unitatii medicale, a mai spus seful DSU."Intr-adevar si din pacate au decedat trei pacienti: unu inainte a fi preluat de ambulanta SMURD de la Spitalul Universitar, a intrat in stop cardiac inainte de a fi preluat de ambulanta, in stare critica, iar alte doua paciente, una in varsta de 60 de ani si una in varsta de 83 de ani, din pacate au decedat la Spitalul Foisor dupa ce au fost internate in sectia de terapie intensiva.Prima a fost internata in data de 10.04 la orele 19:27 si decedata din pacate in data de 11.04 la orele 7:52. A doua pacienta a fot internata in data de 11.04 la ora 0:52 si a fost declarata decedata, din pacate, in data de 11.04 la ora 17:32", afirma Raed Arafat intr-o declaratie video postata pe Facebook , luni dupa amiaza. Acesta a transmis condoleante familiilor celor trei pacienti . "Sincer, ne pare rau de aceste situatii, dar stim foarte bine cu ce avem de a face: cu o boala perfida, o boala care se agraveaza rapid, o boala in care pacientii aflati in stare critica pot ajunge in stop cardiac rapid si aici sunt lucruri pe care nu putem sa le controlam.Incercam sa salvam cat mai multe vieti dar faptul ca o persoana a intrat in stop cardiac inainte de a fi preluata si ca doua paciente au decedat la ore dupa ce au fost internate in sectia de terapie intensiva, asta nu poate sa fie imputat actiunii de transfer al pacientilor sau actiunea de a prelua sectia de terapie intensiva de la Foisor, pentru a trata pacientii COVID. De fapt, aceste date demonstreaza ca era corecta decizia si aveam nevoie de largirea capacitatii de terapie intensiva", a adaugat Raed Arafat.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a facut referire si la cazul unei paciente care urma sa fie internata in Spitalul Foisor si care a declarat public ca nu poate fi operata decat in Turcia."Astazi, vazand despre ce este vorba, vazand care este diagnosticul, care este o operatie care poate fi realizata in mai multe spitale din Romania si nu numai la nivelul centrelor universitare, a fost contactata pacienta de catre Directia noastra de asistenta medicala de urgenta pentru a o sprijini , fiind si angajat al MAI, si s-a programat o vizita catre domnul profesor Carstoiu, care este managerul Spitalului Universitar si este ortoped de specialitate, pentru a fi consultata si programata pentru operatie", a precizat Arafat. El a adaugat ca pacienta este cea care va decide daca accepta sau nu consultatia si interventia chirurgicala la Spitalul Universitar.Anterior, seful DSU a declarat ca ar lua din nou aceeasi decizie. "Decizia pe fond este una corecta, chiar daca a creat un anumit disconfort pentru pacientii din spitalul Foisor si a avut o singura menire, de a salva cat mai multe vieti, de a nu ne pune pe colegii din UPU si din spitale sa aleaga cine intra si cine asteapta in ambulanta.Stiu ca multa lume vede ce s-a intamplat ca pe un lucru incorect pentru pacientii de la Foisor. Nu este un lucru placut. In conditii de normalitate s-ar desfasura un astfel de proces mult mai bine , insa in conditii de normalitate nu am ajunge sa evacuam un spital ...Intentia noastra a fost sa punem la dispozitia bucurestenilor un numar semnificativ mai mare de paturi la ATI, ca sa putem evacua unitatile de primiri urgente sa le pregatim sa primeasca in continuare pacienti.Intre a nu lua o decizie si a da apoi explicatii de ce am lasat bolnavii fara ingrijiri potrivite, fara gasi locuri in spital pentru ei, si a supara si crea o platforma de atacuri politice printr-o decizie care salveaza vieti, eu aleg sa iau o decizia care salveaza vieti si sa suport consecintele atacurilor. Imi pare rau pentru disconfort, dar daca ne-am intoarce in timp, cred ca aceasta aceasta decizie ar fi fost luata din nou asa cum a fost luata", a afirmat sambata, seful DSU.