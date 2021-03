Cele 14 criterii analizate pentru carantinarea unei localitati. Cum se calculeaza incidenta cazurilor de COVID-19

Cand se propune carantina unei localitati

De ce se tine cont cand se decide carantinarea

INSP analizeaza situatia propusa de DSP

Potrivit ordinului nr. 1.309 din 21 iulie 2020, semnat de fostul ministrul al Sanatatii, Nelu Tataru , Institutul National de Sanatate Publica (INSP) recomanda carantinarea unui oras atunci cand procentul persoanelor infectate depaseste pragul stabilit, dar in contextul unei situatii medicale specifice localitatii analizate.Astfel, conteaza daca infectarile din ultimele doua saptamani au un trend crescator, daca in localitatea vizata predomina populatia varstnica (peste 65 de ani), numarul de focare active, dar se are in vedere si capacitatea autoritatilor locale de a face anchete epidemiologice, numarul de persoane aflate in carantina (persoanele care au intrat in contact cu cei confirmati pozitiv in urma unui test PCR), gradul de ocupare al paturilor din ATI din cel mai apropiat spial, numarul medicilor si asistentilor disponibil pentru a acorda asistenta medicala bolnavilor de COVID-19.La decizia de carantinare se tine cont si de modul in care persoanele aflate in carantina sau izolare inteleg sa respecte aceste restrictii si de numarul de politisti care sa monitorizeze respectarea regimului de izolare la domiciliu.1. trend crescator pentru ultimele 14 zile;2. rata de infectare peste nivelul de alerta (3 cazuri/1.000 de locuitori);3. ponderea majoritara a cazurilor in cadrul comunitatii fata de focarele inregistrate in comunitati inchise (centre rezidentiale, unitati sanitare);4. ponderea populatiei in varsta de 65 de ani si peste, atat in localitate, cat si in zonele rurale ale judetului;5. personal insuficient pentru desfasurarea anchetelor epidemiologice in cadrul DSP, in raport cu numarul de cazuri confirmate;6. personal sanitar in/suficient in spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor suspecti/confirmati cu COVID-19 (focare in randul personalului medico-sanitar), dotare insuficienta cu echipamente personale de protectie;7. gradul de ocupare a paturilor, atat pe sectiile COVID , cat si pe sectiile ATI > 90%, cu pacienti din zona respectiva;8. populatia din zona afectata nu este complianta la regimul de izolare la domiciliu pentru 14 zile in urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri confirmate izolate la domiciliu.1. existenta unui/unor medici de familie pe raza localitatii care sa fie responsabilizat/responsabilizati cu contactarea si monitorizarea din punct de vedere medical a contactilor izolati la domiciliu si acordarea asistentei medicale a populatiei din zona respectiva;2. existenta unei unitati comerciale pentru asigurarea nevoilor esentiale;3. existenta unei farmacii pentru asigurarea medicamentelor necesare tratamentului uzual al populatiei;4. daca localitatea este traversata de un drum judetean/national;5. daca la nivelul localitatii sunt suficiente resurse umane din cadrul politiei locale sau pot fi mobilizate alte resurse umane pentru asigurarea monitorizarii zilnice a respectarii regimului de izolare la domiciliu;6. in cazul localitatilor mai mari (orase, municipii) evaluarea spitalului care asigura asistenta medicala pacientilor suspecti/confirmati COVID-19, din punct de vedere al gradului de ocupare, a situatiei stocurilor de echipamente, a numarului de personal medical.(3) INSP evalueaza analiza de situatie locala propusa de catre DSP si, in cazul avizarii favorabile, va transmite comitetului judetean pentru situatii de urgenta , denumit in continuare CJSU.Decizia finala de carantinare zonala apartine sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat Pentru ridicarea carantinei se face din nou o analiza a situatiei epidemiologice 14 zile de la instituirea acesteia si se tine cont in principiu de aceiasi factori de risc.