Care este tinta campaniei anti-COVID in Romania: "Trebuie sa atingem 10 milioane de persoane vaccinate ca sa putem reveni cat mai aproape de normalitate"

"Este foarte bine ca exista dorinta de vaccinare. Vaccinarea niciodata n-a insemnat ca vom vaccina pe toti in prima zi. Este clar ca acest lucru este imposibil. Faptul ca exista dorinta de a se vaccina este un lucru foarte pozitiv, pentru ca, cum zicea premierul inainte, noi trebuie sa atingem o cifra importanta de 10 milioane de persoane vaccinate ca sa putem sa revenim cat mai aproape de normalitate si sa intram in normalitate, in final, prin faptul ca o mare parte din populatia care e eligibila pentru vaccinare, sa fie vaccinata", a declarat Raed Arafat la B1TV, marti seara.Secretarul de stat a adpugat ca este imposibil ca toti sa se vaccineze intr-o singura zi."Faptul ca toata lumea vrea in prima zi este absolut clar ca este imposibil, dar bineinteles exista centre, exista capacitate in crestere, exista bineinteles, ca peste tot, anumite probleme, vin mai putine doze intr-un anumit moment pentru ca fabrica anunta ca vrea sa isi creasca capacitatea de fabricatie, dar intre timp apar celelalte vaccinuri autorizate pe langa cele doua vaccinuri, Moderna si Pfizer mai apare cel de la AstraZeneca probabil pana la sfarsitul acestei luni. Mai este cel de la Johnson & Johnson ", a declarat Arafat.Raed Arafat a adaugat ca va creste capacitatea de vaccinare si ca "este doar o chestiune de timp pana avem un numar foarte mare de oameni vaccinati"."Uniunea Europeana a contractat mai multe companii, deci de la fiecare exista o cantitate care urmeaza sa fie livrata catre tarile membre ale Uniunii Europene. Romania a mai contractat suplimentar doze si ati auzit inainte zicand domnul prim-ministru. Deci, din punctul meu de vedere, este doar o chestiune de timp pana avem un numar foarte mare de oameni vaccinati, iar capacitatea creste. Ati vazut ca exact asta se observa. Daca s-a inceput cu cateva mii pe zi, dupa care 12.000, 14.000, acum am ajuns la aproape 30.000 pe zi", a declarat Arafat.