Cat dureaza imunitatea dupa vaccinarea anti-COVID. Raspunsul lui Raed Arafat

"Ideea este ca in momentul in care te-ai vaccinat, ai a doua doza si mai ai zece zile care au trecut, sansa de transmitere scade si era normal sa nu mai ai carantina 10 zile, daca te-ai vaccinat. Nu este vorba de pasaportul de vaccinare care limiteaza calatoriile sau asa ceva, ci este vorba de o masura normala de sanatate publica. Cei care s-au vaccinat nu mai stau in carantina, daca au facut si doza de rapel si au trecut si minim 10 zile", a declarat Raed Arafat, luni seara, la Digi 24, referindu-se la faptul ca CNSU a decis ca cei care au facut ambele doze de vaccin nu mai stau in carantina la intrarea in Romania.Arafat este convins ca urmeaza sa se stabileasca la nivel european modul de recunoastere a vaccinarii impotriva COVID-19."Documentul pe care l-am primit, avea datele mele si in limba engleza. Sunt discutii la nivel european, o sa se discute aceste aspecte si poate o sa se stabileasca si modul de recunoastere din aceste tari. (...) Nu ca sa limiteze circulatia, dar masura luata de noi astazi va facilita in scop turistic. Poate ca unele tari o sa zica, ai vaccin- intri, nu ai vaccin - intri cu carantina. Nu putem spune nu daca nu ai vaccin", a declarat Arafat.Intrebat cat dureaza imunitatea, dupa vaccinare, Raed Arafat a explicat ca deocamdata se cunoaste ca 6-8 luni, insa cu cat timpul trece, cu atat este demonstrata valabilitatea."La acest moment, stim cu cat creste timpul. Persoanele care au fost testate si au intrat in studii, ele in continuare sunt evaluate la numarul de anticorpi, cu cat trece timpul mai mult, si se pare ca imunitatea este valabila si acuma, inseamna ca timpul se prelungeste.Deci in acest moment in 6-8 luni deja s-au facut teste pe cei care au fost vaccinati si nimeni nu a venit sa spuna "atentie ca a scazut" si cu cat timpul trece si testele demonstreaza ca anticorpii sunt prezenti, cu atat valabilitatea acestei vaccinari este mai lunga. In acest moment asta putem zice. Nimeni nu poate sa vina sa spuna cu certitudine imunitatea dureaza 3 ani pentru ca vaccinul nu exista de trei ani, ci exista de cateva luni. Din ce am inteles urmeaza sa fie testati periodic timp de doi ani cel putin", a mai declarat Arafat.