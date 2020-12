Cate cazuri de COVID avem, in realitate, cu doar cateva zile inainte de alegeri. "Ce vedem noi este abia partea de la suprafata aisbergului"

"Cred ca numarul real e de 15 ori mai mare"

Cei mai multi bolnavi nu vor fi niciodata testati

5% din populatia Romaniei trecuse prin boala pana in august

Romania are capacitatea de a realiza in fiecare zi cate 50.000 de teste pentru COVID-19, spunea ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , la finele lunii octombrie."Avem 141 de puncte de testare, mai apar maine 18 puncte de testare, cu o capacitate de 50.000 de teste pe zi. Putem sa crestem numarul de testari zilnice", anunta Tataru, la 28 octombrie.Desi a trecut mai mult de o luna de atunci, Romania nu a atins niciodata nici macar 40.000 de teste zilnic, iar in unele zile s-au facut mai putin de 10.000. De aici a aparut si intrebarea - fireasca in acest context - cate cazuri de COVID-19 se inregistreaza, in medie, intr-o singura zi in Romania.Ziare.com a stat de vorba cu un expert in sanatate publica, un epidemiolog si cu un cunoscut medic de boli infectioase, in incercarea de a afla cate cazuri avem in realitate.Profesor universitar la Iowa University, in SUA, si director al Departamentului de Sanatate Publica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai, Razvan Chereches este unul dintre cei care sunt convinsi ca numarul celor care se infecteaza cu SARS-CoV-2 este cu mult mai mare decat apare in statisticile oficiale."Este greu de spus cate cazuri avem cu exactitate, dar un lucru este cert: numarul real este mult mai ridicat decat ceea ce raporteaza Grupul de Comunicare Strategica. Totul porneste de la faptul ca se testeaza putin, iar din acest motiv cifrele sunt plafonate. Am vazut ca ministrul anunta ca se pot face 50.000 de teste intr-o singura zi. Nu pot sa nu ma intreb de ce nu se fac atunci cele 50.000 de teste", puncteaza Chereches.Razvan Chereches crede ca numarul celor care se infecteaza ar fi de fapt de cel putin 10-15 ori mai mare. "Cred ca numarul real este de 10 sau chiar de 15 ori mai mare. Ce vedem noi e abia partea de la suprafata aisbergului", crede el.Parerea lui Cherches este impartasita si de epidemiologul francez cu origini romane, Mircea Sofonea. Cercetator la Universitatea Montpellier, el da exemplul Frantei, unde un studiu de seroprevalenta efectuat inca din luna mai arata ca aproximativ 5% dintre francezi dezvoltasera anticorpi de COVID-19. Acest lucru demonstra ca numarul francezilor care au facut aceasta boala ar fi fost de 4 sau de 5 ori mai mare decat aparea in cifrele oficiale."In Romania, tara in care se testeaza destul de putin, numarul cazurilor e cu mult mai mare. Am vazut ca si in Romania s-a efectuat un studiu si ca a reiesit ca circa 5% dintre romani au trecut prin boala. De atunci, cred ca procentul a crescut serios", spune Sofonea.Epidemiolgul francez e de parere ca principalul indicator pentru gravitatea situatiei este dat de numarul de cazuri din sectiile ATI ale spitalelor."Se stie ca majoritatea covarsitoare a bolnavilor sunt fie asimptomatici, fie ajung sa dezvolte forme usoare ale bolii, care pot fi usor confundate cu o raceala banala. Acesti oameni nu vor fi aproape niciodata testati, pentru ca nici macar nu vor banui ca sunt infectati. De asemenea, multi dintre cei cu forme medii confunda COVID-19 cu o raceala sau cu o gripa, iar multi nu ajung la testare. Autoritatile din fiecare tara ar trebui sa incurajeze testarile si sa dezvolte noi capacitati pentru asta. Doar crescand numarul testelor vom sti cati bolnavi sunt si vom putea combate aceasta pandemie", mai spune Sofonea.Pentru o testare cat mai extinsa a populatiei insista si Adrian Marinescu, medic primar de boli infectioase la Spitalul "Matei Bals" din Bucuresti."Nu exista niciun dubiu ca avem mai multe cazuri decat sunt cunoscute oficial. Pentru a sti care e situatia, am avea nevoie de o testare extinsa. Spun testare extinsa, nu testare generala. Testare generala nu cred ca se poate face acum. In urmatoarea perioada ar trebui sa se apeleze si la testarile rapide. Chiar daca nu au acuratetea testelor PCR, ne-ar ajuta sa ne facem o imagine mai clara", sustine medicul.Pana in prezent, conform datelor facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, in Romania au fost inregistrate 479.634 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus , iar 360.934 de pacienti au fost declarati vindecati. Azi, 1 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate doar 4.272 de cazuri noi de infectare, dar la un numar redus de teste. Doar 14.625 de teste au fost efectuate in ultima zi, desi autoritatile au anuntat ca Romania are o capacitate de 50.000 de teste zilnice.In ce priveste numarul real de cazuri, in prezent se pot face doar speculatii. Exista totusi un indicator care demonstreaza ca cifrele sunt cu mult mai mari decat cele care apar in statisticile Grupului de Comunicare Strategica.Pe timpul verii, Ministerul Sanatatii in colaborare cu Institutul National pentru Sanatate Publica au efectuat un studiu pentru a vedea in ce masura populatia tarii a trecut prin boala. Ulterior, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat , a vorbit despre rezultatele studiului, care indicau faptul ca pana in august intre 4,5% si 5% dintre romani au fost infectati si au dezvoltat anticorpi."Cazurile testate pozitiv sunt mai putine decat cazurile generale, din cauza asta se pun reguli. Daca am fi siguri ca cei pe care ii testam sunt singurii pozitivi, nu am mai purta masca, nu am mai avea masuri de prevenire.Este clar ca avem persoane pozitive, contagioase, asimptomatice, care nici ele nu stiu ca sunt contagioase.Nu pot spune care e diferenta, dar la un moment dat Ministerul Sanatatii a dat prevalenta pe parte de anticorpi de 4,5% - 5%. Asta inseamna ca 4,5% din populatia Romaniei a fost deja expusa si infectata, dar multi nici nu au stiut, au crezut ca e raceala simpla sau a aparut febra pe durata scurta, dar ei au fost probabil infectati si au infectat si pe altii daca nu au respectat regulile de prevenirea", afirma Arafat.Insa cifrele prezentate atunci de seful DSU nu mai sunt valabile azi. Intre timp, in special in ultimele doua luni, numarul cazurilor raportate oficial a crescut de aproape 7-8 ori in comparatie cu luna iulie, cand a fost finalizat studiul amintit.