Cati romani trebuie sa se vaccineze pentru a putea vedea efectele imunitatii de masa. Raspunsul lui Raed Arafat

Concluzia vine si pe baza experientei tarilor care au vaccinat deja un procent semnificativ din populatie, iar numarul de infectari a scazut proportional."Este un lucru foarte bun faptul ca romanii vor sa se vaccineze, asta ne va duce cat mai aproape de normalitate. Lasand la o parte discutia pe lotul de AstraZeneca, stim cu totii ca vaccinarea este solutia ca sa crestem imunitatea, sa nu mai existe transmiterea care a existat si care exista la acest moment, pentru ca nu am ajuns inca la o cifra sau un procent important de persoane vaccinate ca sa putem sa spunem ca are impact asupra raspandirii sau un impact serios. Dar este clar ca vaccinarea este calea care ne va duce catre a limita raspandirea si a reveni cat mai aproape de normal", a precizat la digi24.ro Acesta a precizat ca pentru a putea vorbi despre o imunitate de masa si pentru a se stopa raspandirea virusului trebuie ca peste 60% din populatia tarii sa se vaccineze."Incepe sa existe un impact de la un anumit procent. Clar ca impactul scontat trebuie sa fie la un procent mai mare, de 60% sau 70%, dar probabil cand ai deja 30% din populatie vaccinata si cresti catre 40-50 la suta e clar ca numarul vaccinati va avea un impact asupra raspandirii si o sa o scada. E fara dubiu", a explicat Arafat.Pana acum, in Romania , s-au vaccinat aproape 1.500.000 de persoane.