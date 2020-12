Raed Arafat, cartoful fierbinte din noul guvern. Va fi sau nu schimbat?

Ce avere are Raed Arafat

Scandalurile legate de Raed Arafat

Cazul Apuseni - 2014

Cazul Siutghiol - 2015

Cazul Colectiv - 2015

Ce se va intampla cu Arafat

Doctorul Raed Arafat are un CV impresionat. Cunoaste nu mai putin de sase limbi straine, iar in documentul care cuprinde 17 pagini arata activitatea sa din anul in care a terminat medicina pana in prezent.Din CV retinem ca nu are si nu a avut apartenenta politica. Are, in schimb, o multime de distinctii si titluri stiintifice.Este specializat in medicina de urgenta , are cursuri de razboi si triaj medical, de interventie la accidente chimice, de urgente medicale civile.A terminat Medicina Generala la Institutul de Medicina si Farmacie Cluj Napoca, Romania si un master European in Medicina de Dezastre.Din 29 ianuarie 2014 pana in prezent, ocupa functia de Secretar de Stat, Sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta - Ministerul Afacerilor Interne si are principalele atributii:* Coordoneaza activitatea Departamentului pentru Situatii de Urgenta* Coordoneaza activitatea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta* Coordoneaza activitatea Inspectoratului General de Aviatie pentru operatiunile de gestionare a situatiilor de urgenta* .Coordoneaza operational activitatea serviciilor de ambulanta judetene, respectiv almunicipiului Bucuresti , UPU/CPU, precum si a serviciilor publice Salvamont* Coordoneaza operational, in situatii de urgenta, activitatea prefectilorAnterior, in perioada decembrie 2012 - ianuarie 2014 a fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii Pentru doua luni de zile, in perioada octombrie 2014 - decembrie 2014 a fost ministru al Sanatatii.Din declaratia de avere a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat, secretarul de stat din MAI de nationalitate palestiniana si cetatenie romana, aflam ca are un apartament in Ilfov si o casa in Palestina, aceasta din urma fiind o mostenire de familie.Arafat detine doua conturi curente la ING . Unul in euro si unul in lei. Si unul de economii.Mai are si alte cateva conturi deschise la diverse banci, insa au ramas neutilizate.In declaratia de avere, Raed Arafat si-a trecut si salariul. Astfel aflam ca este remunerat atat pentru activitatea din MAI, dar este si profesor la cateva universitatiRaed Arafat s-a nascut pe 26 mai 1964 in Damasc, Siria dar a copilarit in orasul Nablus, aflat in nordul Cisiordaniei. Acolo, impreuna cu alti colegi de clasa, a infiintat o echipa de prim ajutor, fapt care a evidentiat pasiunea sa pentru medicina de urgenta. In anul 1981, la varsta de 16 ani, a emigrat in Romania pentru a studia medicina.Seful de la DSU este un personaj extrem de controversat, de numele lui legandu-se mai multe scandaluri, de-a lungul timpului, insa, de fiecare data a reusit sa scape de acuzatii.Cel mai recent scandal legat de numele lui Arafat a fost in luna noiembrie, cand Traian Basescu a lansat un atac adresa sefului DSU, spunand ca in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpede.Fostul presedinte Traian Basescu sustinea ca ISU, structura militarizata, are ca obiectiv fundamental "eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta", lucru care in pandemia de Covid-19, ca si in alte situatii, s-a dovedit ca nu poate face sub coordonarea lui Raed Arafat. "Arafat este foarte bun pentru achizitii de salvari vopsite in rosu sau pentru functia de purtator de cuvant si de imagine tv. Pentru actiune in situatie de criza, ISU are nevoie de un cap limpede".Se referea la faptul ca sase pacienti au murit la Timisoara.Arafat a precizat ca in acest caz nu s-a solicitat ajutorul in vederea gasirii unui/unor locuri la ATI, in aria Timisoarei si nici nu a existat o informare in acest sens."Subliniem faptul ca transferul intre doua unitati sanitare se poate realiza si fara implicarea CNCCI sau DSU, situatie intamplata la nivelul Timisoarei, unde responsabilitatea trebuia concentrata pe comunicarea celor doua spitale, iar mai apoi sesizarea ISU Timis si Serviciul de Ambulanta Timis, in vederea preluarii si transportarii pacientilor de la o unitate sanitara la alta.Totodata, pe aceasta cale dorim sa reamintim atat opiniei publice cat si domnului Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei de repercusiunile pe care le-a avut decizia de taiere a salariilor din perioada 2010-2011, in sectorul medical, desi ministrul sanatatii de atunci si subsecretarul de stat au avertizat in mod repetat ca aceasta decizie ar putea prefigura un exod al medicilor specialisti, rezidenti de ATI, urgenta, radiologie, etc., situatie care s-a si intamplat, asistand la o lipsa masiva de personal medical de specialitate, cu care azi, in 2020, ne confruntam", a transmis la acea data, Raed Arafat pe Facebook Arafat a vorbit si despre cazurile Apuseni, Siutghiol si Colectiv.Dupa tragedia din Apuseni, familia Aurei Ion a depus plangere penala impotriva lui Arafat.Actiunea penala era motivata de faptul ca Raed Arafat a solicitat interventia cu un elicopter SMURD , desi stia, sustin aparatorii familiei Aurei Ion, ca acesta nu are dotarile necesare pentru a interveni pe timp de noapte si in conditii de ceata."In anul 2014, la momentul tragicului accident aviatic, amintim faptul ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta nu exista, iar dr. Raed Arafat indeplinea functia de subsecretar de stat, in cadrul Ministerului Sanatatii, neavand competenta in rezolvarea problemelor de localizare sau de derulare a actiunilor de Cautare-Salvare in munti. Mai mult de atat, la acel moment, dr. Raed Arafat, nu era in tara. In decursul anilor, chiar si astazi, o parte a presei dar si alte persoane publice au continuat seriile de dezinformari, chiar daca in urma deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin sentinta definitiva a demonstrat faptul ca dr. Raed Arafat, NU este vinovat.Ca urmare a tragicului eveniment, astazi, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta si a consolidarii permanente a sistemului integrat de urgenta, institutiile cu rol in gestionarea situatiilor de urgenta, aflate in coordonare, au fost pregatite in ultimii ani in acest scop al salvarii cetatenilor, dovada fiind sutele de exercitii, interventii , unde cu sprijinul comun al IGSU, Inspectoratului General de Aviatie, Salvamont au reusit sa salveze oameni aflati in situatii extrem de delicate, in misiuni dintre care cele mai complexe", se arata pe pagina de facebook a DSU.In urma acestui accident, presedintele Consiliului Judetean Constanta il acuza pe Arafat ca a schimbat destinatia elicopterului si ca i-a scos flotoarele."In anul 2015, Raed Arafat, in urma tragicului eveniment din Constanta, conform celor relatate de o parte a presei dar si a anumitor persoane publice, a fost "vinovat" de faptul ca sistemul de urgenta condus de seful DSU nu a reusit sa salveze victimele din Lacul Siutghiol.De aceasta data, procurorii claseaza dosarul dupa cinci ani concluzionand ca eventualii vinovati nu se mai afla in viata. Insa in continuare, chiar la momentul anuntarii sentintei, au continuat acuzatiile si denigrarile, lucru care se intampla si astazi", a aratat DSU."In anul 2015, dupa tragicul incendiu de la clubul Colectiv, atat seful DSU, cat si IGSU sunt responsabili de "modul haotic de interventie".In acest sens au fost date mai multe precizari inclusiv realizarea unor interviuri cu specialisti care au explicat interventia din seara de 30 octombrie 2015, precum Kobi Peleg, profesor in managementul dezastrelor la Universitatea din Tel Aviv si director al Centrului National de Trauma si Medicina Dezastrelor din Israel, Henry Jullien, medic, general in rezerva, specialist ATI, Presedintele Societatii Franceze de Medicina pentru Dezastre, dar si Ian Cameron, jurnalist, producator, editor de stiri cu experienta de peste 35 de ani la BBC, expert in comunicarea de risc si mass-media in cadrul NATO", se arata in comunicarea DSU.El a mai spus ca atacurile au caracter politic si ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta se delimiteaza categoric de acest factor, DSU fiind infiintat si continua sa existe si sa se axeze pe salvarea cetatenilor, in speta pe prevenirea, constientizarea si salvarea comunitatilor in situatii de urgenta.Pentru ca are functie de secretar de stat, Raed Arafat nu poate fi usor inlaturat din postul sau. Conform legii, el poate fi demis doar de premier."Se poate sa fie schimbat de premier doar la propunerea ministrului. Cred ca este vorba doar despre culise politice unde se decide daca va fi mentinut sau nu in aceasta functie", a explicat Cosmin Andreica, seful Sindicatului Europol.Conform art 15 din Legea nr.90 din 26 martie 2001 , privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, "Primul-ministru numeste si elibereaza din functie:a) conducatorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu exceptia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1);b) secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Guvernului, in cazul utilizarii acestor functii;c) personalul din cadrul aparatului de lucru al primuluiministru;d) secretarii de stat;e) alte persoane care indeplinesc functii publice, in cazurile prevazute de lege".