Ciolacu acuza Guvernul ca nu a prevenit inundatiile din ultimele zile: "S-au pitit toti in spatele lui Raed Arafat"

"Au fost trei provocari majore - pandemia, vaccinarea, acum au aparut inundatiile (...) Ei confunda Guvernul Rokaniei cu Guvernul coalitiei. Ala e Guvernul Romaniei. Acum confunda functia de prim-ministru al Romaniei cu candidatul Citu de la PNL , de parca intereseaza pe cineva", a declarat, luni seara, Marcel Ciolacu, la Antena 3. Liderul PSD acuza Guvernul ca nu a intervenit la timp pentru a preveni inundatiile produse in ultimele zile."Noi actionam pompieristic, numai cand se intampa o catastrofa, numai atunci intervenim. O sa va spun un lucru care nu-mi aduce voturi: s-au pitit toti in spatele lui Raed Arafat. Raed Arafat intervine cand nu mai exista alta solutie . Preventia o face Guvernul si cu specialistii", a mai declarat Marcel Ciolacu.Zeci de localitati din mai multe judete au fost afectate, in ultimele zile, din cauza ploilor abundente.