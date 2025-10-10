De ce a fost decorat Raed Arafat peste Prut

Vineri, 22 Ianuarie 2016, ora 17:47
citiri
De ce a fost decorat Raed Arafat peste Prut
Foto: Facebook/Raed Arafat

Presedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat, vineri, un decret privind conferirea Ordinului de Onoare lui Raed Arafat, secretar de stat si sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta in cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Romaniei.

Distinctia i-a fost acordata demnitarului roman "in semn de inalta apreciere a meritelor deosebite in implementarea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) in Republica Moldova, pentru contributie la dezvoltarea relatiilor transfrontaliere si activitate intensa de formare a cadrelor in domeniul acordarii asistentei medicale de urgenta", precizeaza un comunicat al presedintiei de la Chisinau, informeaza Timpul.md.

Mai multe persoane care au participat activ la salvarea victimelor exploziei ce s-a produs la 9 ianuarie intr-un local din centrul Chisinaului, dar si la activitatile de acordare a asistentei medicale si transportarea celor trei pacienti la Bucuresti au fost propuse pentru a fi decorate de presedintele Timofti.

"Datorita lui (Raed Arafat) a fost organizata foarte repede, in 24 de ore, transportarea pacientilor la Bucuresti", a subliniat premierul interimar de la acea data al Republicii Moldova, Gheorghe Brega, referindu-se la contributia secretarului de stat roman la organizarea transportarii si internarii cetatenilor moldoveni intr-un spital din capitala Romaniei.

Anterior, in cadrul unui program de cooperare transfrontaliera, a fost elaborat Planul de interventie comuna si proceduri asociate, in vederea asigurarii managementului integrat si interoperabilitatii structurilor in interventii complexe care au loc atat in judetele din estul tarii Romaniei, cat si pe teritoriul Republicii Moldova.

