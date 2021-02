Ministrul de Interne, despre o posibila evaluare a lui Raed Arafat: Nu am pus in discutie asta

"Evaluarea secretarilor de stat nu se face in baza unui incident tragic, asa cum a fost cel de la Constanta. O evaluare a activitatii unui secretar de stat este mult mai complexa si nu am pus in discutie in acest moment evaluarea activitatii domniei sale.Cu siguranta, vom avea la un moment dat o evaluare pe toti secretarii de stat, nu tintit pe o persoana sau pe alta si, asa cum stiti, secretarii de stat au sustinere politica. Daca se vor bucura de sustinere politica in continuare din partea coalitiei vor ramane in functie. (...) Categoric, nu se pune problema doar de sustinere politica, activitatea de pana acum este foarte importanta.Dar, atunci, cum am putea evalua activitatea unui secretar de stat numit de cateva zile, nu prin prisma a ceea ce a realizat intr-o perioada de timp, nu stiu sase luni, un an?", a declarat Bode, la Palatul Parlamentului.El a mentionat ca o echipa de control de la IGSU se afla incepand de luni la Constanta pentru a realiza cercetarea disciplinara a celor trei ofiteri cu responsabilitati in interventia la incendiul care a avut loc martea trecuta."Joi ati vazut raportul IGSU, comunicarea publica in care s-a prezentat exact cum au evoluat lucrurile acolo si ce masuri s-au dispus. Intre timp, incepand cu ziua de astazi, o echipa de control de la IGSU se afla la Constanta tocmai pentru a realiza cercetarea disciplinara a celor trei ofiteri. Unul dintre ofiterii cu functie de conducere si-a inaintat raportul de pensionare, vineri, raport aprobat de domnul general Iamandi, dar asta nu inseamna ca, daca se va demonstra ca acolo au fost incalcari ale legii, nu vor suporta consecintele legale. Ancheta merge mai departe, ancheta merge inainte, iar la finalul acestei anchete va vom prezenta concluziile", a precizat ministrul de Interne.Potrivit lui Bode, concluziile prezentate joia trecuta au fost unele preliminare.Lucian Bode a informat, totodata, ca luni si-a inceput activitatea si grupul de lucru care analizeaza posibilitatea achizitionarii la nivelul Inspectoratelor judetene de urgenta de perne pneumatice de salvare."Vor avea consultari cu parteneri din afara Romaniei, parteneri din tarile unde acest mijloc de salvare exista in dotarea unitatilor de salvare - Finlanda, parteneri din Germania, Austria. (...) Vom avea discutii si cu cei care au avut astfel de echipamente si au renuntat la ele, (...) din ce motive au renuntat.Eu astept in maxim doua-trei saptamani un raport si sa luam o decizie. La prima vedere sunt convins ca imi dati dreptate, mie mi s-ar parea absolut normal ca un astfel de echipament, a carui valoare este nesemnificativa, sa fie in dotarea Inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta. (...) Acest raport face referire la ce s-a intamplat la Constanta, nu face referire la activitatea domnului secretar de stat Raed Arafat - n.r.)", a adaugat ministrul.El a spus ca, la finalul activitatii grupului de lucru, se va sti de ce din 2015 pana in prezent aceste echipamente nu au fost achizitionate."Cu siguranta a existat o discutie aplicata intre conducerea DSU si IGSU, pe de-o parte, si inspectorate, pe de alta parte, cei care sunt chemati sa le utilizeze, si vom vedea de ce nu s-au achizitionat aceste echipamente", a indicat ministrul de Interne.