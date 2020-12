Localitatea de langa Bucuresti unde carantina se prelungeste cu doua saptamani din cauza numarului mare de cazuri

Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat poate fi consultat AICI."Luand in considerare situatia epidemiologica generata de coronavirus pentru comuna Berceni, cu satul apatinator Berceni, judetul Ilfov unde se inregistreaza o incidenta de cazuri de imbolnavire cu SARS-CoV-2 de 7,43 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare, tinand cond de hotararea CJSU Ilfov din 24 decembrie emisa in baza analizei de risc a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica din 24 decembrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta emite urmatorul ordin:-Incepand cu data de 24.12.2020, ora 22.00, se prelungeste pentru o perioada de 14 zile masura de carantina zonala instituita prin ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta din 18.11. 2020, pentru comuna Berceni, cu satul apartinator Berceni, judetul Ilfov.-Este strict interzisa intrarea/iesirea din zonele carantinate prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.-Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, prevazute in prezentul ordin, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, legitimatie de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajatori.-Se instituie urmatoarele masuri obligatorii pentru toate persoanele care se afla permanent sau tranziteaza zonele mentionate:1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, resedinta ori adresa declarata in zonele mentionate si introducerea acestora in bazele de date dedicate.2.limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta a respectarii acestei masuri.3.in intervalul orar 06.00 - 22.00 in interiorul zonelor mentionate se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta, gospodarile si locul/locurile de desfasurare a activititatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale, pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani in intervalul orar 10.00 - 14.00, iar pentru persoanele cu varsta sub 65 de ani, in intervalele orare 06.00 - 10.00, respectiv 14.00 - 20.00;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarile scurte, in aproprierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animanelor de companie/domestice;e) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;f) deplasarea in scopul umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;h) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;j) participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;k) pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor;l) eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi prevazute de lege;m) alte motive justificative precum: ingrijirea / insotirea copiilor / membrilor de familie, ingrijirea unei rude / afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;n) participarea la activitati religioase;o) deplasari ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei", potrivit ordinulului de prelungire a masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni, judetul Ilfov semnat de Raed Arafat.