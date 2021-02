Medici rezidenti in razboi cu Raed Arafat. Seful DSU este acuzat in justitie ca a emis un ordin prin care obliga la "munca fortata"

Posturi blocate, medici obligati sa se angajeze la spitalul din Bucuresti

Ordin emis in mod "abuziv"

Motivarea instantei

Masura a vizat acoperirea cu medici a unitatilor sanitare cu profil COVID. Medicii care si-au finalizat rezidentiatul la 1 ianuarie 2021 s-au vazut astfel in situatia de a nu putea aplica pentru posturi din alte spitale din tara.Rezidentii considera ordinul emis de Arafat drept discriminatoriu si cu caracter de "munca fortata". In derulare sunt trei procese la Curtile de Apel din Cluj-Napoca, Alba Iulia si Brasov. Prima decizie a fost pronuntata la instanta din Alba Iulia, in 11 ianuarie 2020, care a respins actiunea formulata de cinci rezidenti. La celelalte doua instante, pronuntarea va avea loc in 25 februarie. Hotararea instantei din Alba a fost contestata de unul dintre medici la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Medicii solicita anularea ordinului din 2 noiembrie 2020 privind stabilirea unor masuri pentru folosirea in cadrul sistemului sanitar a medicilor rezidenti in contextul raspandirii infectiilor cu coronavirusul SARS-COV-2."In expunerea de motive, reclamantii au aratat ca au calitatea de medici rezidenti in anul V si au promovat examenul de specialitate in Anestezie si Terapie Intensiva respectiv in specialitatea Medicina de urgenta , in urma sustinerii unui examen in doua etape, teoretic si practic, care a inceput din luna septembrie 2020. Avand in vedere situatia si contextul epidemiologic actual, imediat dupa sustinerea probei practice a examenului, majoritatea dintre ei au fost detasati in spitale suport COVID, conform legii, in care isi desfasoara activitatea si in prezent.Reclamantii sunt incadrati in prezent cu contracte individuale de munca in diferite institutii sanitare unde si-au desfasurat rezidentiatul. Acestea sunt incheiate pe durata determinata, adica pe durata rezidentiatului, care se va finaliza la data de 1 ianuarie 2021. In conditii normale, ulterior incetarii acestui contract de munca incheiat pe durata determinata si in urma promovarii examenului de specialitate, ar fi avut posibilitatea de a se inscrie la concursuri de ocupare a unor posturi vacante, in conformitate cu prevederile legale", au precizat rezidentii in actiunea depusa la instanta de judecata, potrivit motivarii hotararii de la Curtea de Apel Alba Iulia.Avand in vedere contextul epidemiologic actual, precum si legile in vigoare care instituie masuri de suplimentare a personalului medical pentru ca sistemul sa faca fata presiunilor de asistenta medicala necesara, au fost adoptate o serie legi (Legea nr. 55/2020, Legea 136/2020, OUG 186/2020) prin care se dispune ocuparea posturilor vacante, pe durata determinata, fara concurs."Cu toate acestea, in seara din data de 2 noiembrie 2020, am primit un e-mail din partea Sectiunii de management medical din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, prin care ni s-a pus in vedere sa aplicam pentru angajarea la UPU in Spitalul Dimitrie Gerota din Bucuresti fiindca orice alte posturi sunt blocate pentru cei care au promovat examenul de specialitate din 2020, independent de locul unde ne desfasuram activitatea profesionala, independent de unde locuim si avem familii, si prin care ni s-a comunicat totodata, Ordinul DSU din 02.11.2020", au mai sustinut medicii care au fost fortati, astfel, sa isi depuna dosarele de angajare la unitatea medicala din Bucuresti.Reclamantii spun ca toate actele cu forta juridica superioara (legi si ordonante), "in baza carora acest Ordin a fost emis intr-un mod abuziv", prevad ca pe perioada determinata de situatia epidemiologica actuala sa se poata ocupa posturi fara concurs, pe perioada determinata, pentru a face fata sistemul sanitar."Cu toate acestea, in mod abuziv si fara niciun suport juridic, prevederile Ordinului vin sa stipuleze ca spitalele nu vor organiza proceduri pentru angajarea medicilor rezidenti pe perioada determinata/nedeterminata, din specialitatile mentionate, care au promovat examenul de rezidentiat in anul 2020. Singurul mod de a ocupa un post este cel stipulat prin exceptia de la art. 2, adica angajare la Spitalul prof. dr. Dimitrie Gerota din Bucuresti. (...) Dupa cum s-a retinut in literatura de specialitate, daca actul administrativ este mai putin favorabil decat legea pe care o aplica, instituind in esenta, o limitare, o conditionare etc., atunci ea nu ar trebui aplicata, fiind nelegala. Or, exact in aceasta situatie se afla Ordinul a carui anulare o solicitam", spun medicii contestatari.Acestia mai afirma ca, in situatia de fata, "caracterul discriminator al acestor masuri este cat se poate de evident prin defavorizarea unei singure categorii de medici, care de fapt sunt si cei vizati de Ordin, si anume cei care au promovat examenul de rezidentiat in anul 2020".Reprezentantii DSU au solicitat respingerea actiunii. "Masurile stabilite de autoritati in contextul combaterii pandemiei de coronavirus au fost subsumate obligatiei statului de ocrotire a sanatatii publice, fiind adoptate si implementate avandu-se in vedere necesitatea asigurarii unui just si proportional echilibru intre drepturile si libertatile fundamentale, in ansamblul lor", au precizat acestia. In final, instanta a respins plangerea medicilor rezidenti."Ordinul atacat a fost emis tocmai pentru aplicarea si punerea in practica a Legii 55/2020 si a OUG 186/2020, acte normative cu caracter exceptional care au fost emise in considerarea contextului actual generat de evolutia situatiei epidemiologice nationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2", sustine instanta.Magistratul afirma ca situatia exceptionala a fost de natura sa justifice adoptarea unui act normativ in regim de urgenta, prin care a fost suplimentat statul de organizare al Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitre Gerota" prin infiintarea Compartimentului Suport Covid - 19, prevazut cu 200 de posturi de medici rezidenti."Masurile dispuse intr-o situatie exceptionala, cum este cea in care ne aflam, nu pot fi comparate cu cele dispuse intr-o situatie de normalitate, astfel incat caracterul discriminatoriu nu este dovedit. Reclamantii critica Ordinul din 02.11.2020 apreciind ca prin masura luata se restrange dreptul de exercitare a profesiei, dreptul la viata privata si de familie, drepturi fundamentale garantate de Conventia Europeana si sunt supusi unei munci fortate, contrar articolului 3 din codul muncii. Aceste critici nu pot fi primite de instanta, mai mult, sunt inacceptabile, avand in vedere contextul epidemiologic actual si situatia exceptionala cu care ne confruntam pe plan national si international", se mai precizeaza in motivarea instantei.Magistratul a respins si folosirea termenului de munca fortata: "Termenul desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber. Or, masurile dispuse prin masurile dispuse prin Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta din 02.11.2020 nu au nicio legatura cu munca fortata".Se mai sustine ca situatia epidemiologica in care se afla Romania din punct de vedere a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 intruneste premisele unei situatii urgente si extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, masuri care raspund notiunilor de "masuri necesare intr-o societate democratica", "care sa urmareasca un scop legitim" si care sa fie "proportionale scopului legitim urmarit", folosite de Conventia Europeana.