De ce au refuzat autoritatile sa faca publice numele expertilor din Grupul de Comunicare Strategica

Cum ar trebui modificata Legea 544

"O solicitare din luna martie a APADOR-CH, prin care ceream, fara succes, sa se faca publica componenta Grupului de Comunicare Strategica, a fost reinnoita in luna octombrie de un parlamentar. Acesta a primit, se pare, un raspuns ceva mai complet la aceeasi intrebare, insa componenta renumitului Grup strategic ramane o necunoscuta pentru public. De data asta sub pretextul protectiei datelor cu caracter personal.Asa cum reiese din acest raspuns primit de parlamentarul in cauza, se pare ca Ministerul Afacerilor Interne a consimtit sa furnizeze informatiile cerute, in virtutea "obligatiei constitutionale" de a le raspunde senatorilor si deputatilor, insa a avertizat ca informatiile nu pot fi publicate intrucat contin date personale", se arata intr-un comunicat al APADOR-Ch.Expertii organizatiei non-guvernametale sustin ca este necesara o modificare legislativa astfel incat sa poata fi eliminata aceasta limitare a legislatiei."Deoarece am constatat ca exista o limitare legislativa in acest moment, care ar putea fi interpretata de autoritati in sensul ca nu ar avea voie sa publice numele persoanelor din diversele comitete si comisii care iau decizii ce vizeaza publicul, APADOR-CH a intocmit si transmis parlamentarilor o propunere concreta de modificare a Legii 544/2001, a accesului la informatii publice, astfel incat aceasta secretomanie convenabila sa fie eliminata.Concret, APADOR-CH propune modificarea articolului 5, alineatul 1 din Legea 544/2001, prin adaugarea dupa lit. c) a unei noi litere, c/1), astfel:Forma actuala a art 5, alin 1 lit c:Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;Forma propusa de APADOR-CH:c/1) numele si prenumele persoanelor din compunerea comisiilor, comitetelor, grupurilor si altor structuri similar, infiintate in cadrul autoritatilor sau institutilor publice sau care functioneaza sub autoritatea, subordinea sau coordonarea autoritatilor sau institutiilor publice;APADOR-CH considera justificata aceasta modificare care ar obliga institutiile sa publice din oficiu astfel de informatii intrucat persoanele/functionarii din compunerea comisiilor pot avea probleme de integritate. Or nu se poate verifica acest lucru daca nu se poate sti cine face parte din respectivele comisii.Legea care protejeaza datele personale nu poate sa limiteze dreptul cetatenilor de a afla informatii de interes public, sub pretextul "dreptului la anonimat" al unor persoane, mai ales cand acele persoane ocupa functii in care iau decizii ce influenteaza viata cetatenilor. De altfel, chiar GDPR prevede in art. 6 al. 1 lit. c) ca datele cu caracter personal pot fi facute publice daca "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului". Or, prin introducerea in Legea 544/2001 a obligatiei legale de a face cunoscute numele membrilor din comisii, comitete etc., conform propunerii APADOR-CH, ar fi intrunite si cerintele art. 6 al. 1 lit, c) din GDPR, iar comunicarea respectivelor informatii nu ar mai face obiectul niciunei dispute de genul celor care exista in prezent in spatiul public", mai arata cei de la APADOR-Ch.