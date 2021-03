Presedintele CJ Timis: "Luam in calcul atacarea in instanta a ordinului sefului DSU privind carantina in Timisoara"

"O decizie democratica a unui Comitet Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis este subminata sau redusa la tacere printr-o decizie abuziva de la nivel central. (...). Raed Arafat ar trebui sa ne explice care este temeiul juridic legal in baza caruia a dat Ordinul (de prelungire a carantinei cu 72 de ore, n.r.). (...). Una din parghiile pentru oprirea acestor abuzuri ar putea fi, probabil, actionarea in instanta a ordinului", a afirmat Alin Nica, intr-o conferinta de presa.Liderul administratiei judetene i-a transmis secretarului de stat Raed Arafat ca in loc de restrictii, ar face mai bine sa reoperationalizeze unitatile mobile de ATI din curtea Spitalului Municipal Timisoara, un TIR care sta nefolosit de patru luni, "iar noi ne plangem ca nu avem locuri la ATI si din aceasta cauza punem carantina pe 400.000 de locuitori"."Cand va face acest lucru, atunci ii mai permit (lui Raed Arafat, n.r.) sa vina si sa treaca peste ceea ce noi hotaram la nivel judetean, pentru ca pentru domnia sa noi nu suntem decat cifre, acei indici si numere pe care isi justifica aceste masuri abuzive. Sa faca ceva concret pentru Timisoara. Tine de domnia sa sa operationalizeze unitatea mobila de ATI care ar suplimenta cu 10 paturi sectorul ATI", a adaugat Nica.Presedintele CJ Timis a subliniat ca nici carantina de 14 zile, care urma sa expire in noaptea de duminica spre luni, nu a fost pregatita corespunzator, dovedindu-si ineficienta."Macar sa fi facut carantina asa cum trebuie, sa avem rezultate, dar cele doua saptamani au chinuit nejustificat si inutil peste 400.000 de timisoreni, mii de firme care fie si-au inchis activitatea, fie si-au redus-o. Presiunea pe spitale si pe sectiile ATI nu a scazut, ci a crescut", a spus Alin Nica.El a mai punctat si faptul ca populatia reala a Timisoarei este mult mai mare decat cea luata in calcul la stabilirea indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, oficialii luand in calcul date demografice de acum 10 ani, de 300.000 de locuitori, intre timp populatia din municipiu depasind 400.000 de cetateni.Alin Nica a reiterat trei directii de actiune urgente , care pot fi benefice pentru reducerea ratei de infectare si inlaturarea carantinei: intensificarea campaniei de vaccinare a populatiei care doreste sa se imunizeze, cresterea cu 50% a numarului de vaccinuri alocate si marirea capacitatii ATI.Pentru intensificarea campaniei de vaccinare, exemplul de urmat este cel al Spitalului Judetean Timisoara, care are program de vaccinare nonstop, cu opt fluxuri. Nica a propus extinderea modelului si la celelalte centre de vaccinare."S-ar putea deschide centre de vaccinare si la medicii de familie, unde sa fie implicati inclusiv studenti din anii terminali in procesul de vaccinare a populatiei care doreste sa se imunizeze", a punctat Nica.De asemenea, Nica a recomandat ca fortele de ordine sa nu mai stea la intrarea/iesirea din localitati sa verifice "niste hartii", declaratii pe propria raspundere, ci sa fie pe strazi, in locuri aglomerate, unde nu se respecta legea si sa aplice legea in mod corespunzator."Nu neaparat dand amenzi, in prima faza, ci sa aiba aplecare spre cetatean si sa atraga atentia si sa indemne populatia la respectarea acestor norme. Cred ca facand acest lucru cu vorba buna, vom avea rezultate mai bune decat in fata unor restrictii suplimentare. Daca nu se respecta legea, atunci sa se dea amenzi", a explicat liderul CJ Timis.Alin Nica a mai anuntat ca propunerile au fost transmise la Cancelaria premierului, care si-a aratat deschiderea pentru aplicarea tuturor propunerilor care pot fi implementate tinand cont de constrangerile bugetare actuale, dar si de reducerea birocratiei in sectoarele afectate, respectiv, rambursarea TVA, a concediilor medicale.