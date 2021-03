Prima reactie a lui Raed Arafat dupa depistarea mutatiei braziliene in Romania: Continuam cu limitarea miscarii si a contactului pana avem un numar mai mare de vaccinari

"In momentul in care se calatoreste, exista miscare, lumea merge in concedii, era clar ca vom avea tulpinile in Romania. O metoda de control ramane protectia, asta inseamna masca , distantare, anumite masuri luate temporar ca la Timisoara. La acest moment vaccinul este solutia optima. E posibil sa se ajunga la alte doze de rapel, ca vaccinul antigripal cand apar mutatatii si modificari.Vaccinurile reduc sansele unei forme grave. Continuam cu limitarea miscarii si a contactului pana avem un numar mai mare de vaccinari. Aceste tulpini se raspandesc mai usor, sunt mai agresive, de aici vine presiunea pe sistemul sanitar. Apelul spre populatie este sa ne intelega, intelegem si noi ca oamenii au ajuns la limita rabdarii", a declarat Raed Arafat, la Antena 3. Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a fost informat, de catre laboratorul INBI Bals, ca in Romania au fost confirmate doua cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, cu varianta braziliana P.1. a SARS-CoV-2", se arata intr-un comunicat al INSP.Unul dintre cazuri este un barbat in varsta de 38 de ani, din Bucuresti, simptomatic, avand conditii medicale preexistente, fara istoric de calatorie si fara contact cunoscut cu caz confirmat cu COVID 19.Al doilea caz este un barbat, in varsta de 57 de ani, tot din Bucuresti, simptomatic, avand conditii medicale preexistente si care ar proveni dintr-un focar de colectivitate cu 3 cazuri, sursa posibila fiind unul dintre colegi. Ancheta epidemiologica pentru cele doua cazuri este in desfasurare.