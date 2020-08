Primul termen in dosarul in care satul prahovean Gornet contesta decizia prin care a fost plasat in carantina. Cere daune de patru milioane de euro

Autoritatile din comuna Gornet au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si au cerut initial despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost "prejudiciati" din cauza carantinei. Ulterior, suma a fost crescuta la 4 milioane de euro.DSU sustine ca ordinul privind carantina permite intrarile sau iesirile persoanelor pentru diverse activitati, inclusiv pentru a merge la serviciu.Unitatea Administrativ Teritoriala Gornet din judetul Prahova a atacat in instanta, la Curtea de Apel Bucuresti, decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet dupa ce 15 dintre cei peste 2000 de localnici au fost diagnosticati cu COVID-19.Conform cererii de chemare in judecata, localitatea solicita anularea ordinului emis de Raed Arafat prin sare satul Gornet este introdus in carantina si cere instantei sa oblige DSU sa plateasca 500.000 de euro dane morale/daune interese, suma care ar urma sa fie impartita celor care au fost "prejudiciati" prin dispunerea masurii de carantina.In documentul citat se motiveaza ca actul administrativ emis de DSU este unul "netemeinic" intrucat in satul Gornet, introdus in carantina, ar exista doar sase persoane infectate cu SARS-Cov-2, nu 15, cate au declarat autoritatile locale atunci cand au votat propunerea de carantinare a localitatii. Mai mult, avocatul localitatii sustine, in cererea de chemare in judecata, ca DSP Prahova "nu a efectuat niciodata o ancheta epidemiologica asa cum sustin reprezentantii acestei institutii care si in prezent au cunostinta doar de sapte persoane infectate, cu exceptia sefului DSP care singur a raportat 15 persoane astfel incat masura abuziva a contaminarii sa fie credibila la Bucuresti".In plus, documentul trimis instantei arata faptul ca nu a existat niciun fel de colaborare intre prefect si autoritatile locale desi prefectul ar fi fost obligat, conform avocatului care reprezinta interesele celor din Gornet, "sa coopereze cu autoritatile publice din comuna".Bogdan Dumitru, avocatul care reprezinta comuna Gornet in instanta si care a atacat in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, ordinul de introducere in carantina a satului Gornet, a anuntat saptamana trecuta ca va cere majorarea sumei solicitate ca daune interese in procesul deschis impotriva Departamentului pentru Situatii de Urgenta."Avand in vedere bascalia si mizeria facute de DSU prin dr. Raed Arafat locuitorilor comunei Gornet, jud. Prahova am solicitat despagubiri in cuantum de 4 (patru) milioane de euro. In conformitate cu prevederile art. 3 (6) din Ordinul nr. 1309 din 21.07.2020 al Ministerului Sanatatii ii solicitam sefului DSU emiterea imediata a ordinului de ridicare a carantinei in comuna Gornet jud Prahova", anunta avocatul Bogdan Dumitru, intr-un comunicat dat publicitatii joi dupa-amiaza.Potrivit acestuia, hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care a stat la baza ordinului de carantinare a satului Gornet ar fi nelegala pe motiv ca "nu are legatura cu instituirea starii de carantina in comuna Gornet, ci se refera la masuri pentru eliminarea raspandirii pestei porcine".Satul Gornet a intrat in carantina miercuri, 22 iulie, masura fiind valabila 14 zile.