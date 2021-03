Concluzia protestelor de luni pentru autoritati: "Guvernul sa inceteze sa ii trateze drept niste copii care nu asculta obedienti de indicatiile parintesti"

"Protestele din seara asta nu fac decat sa semnalizeze, din nou, oboseala sociala a unor paturi din ce in ce mai largi din populatie fata de masurile de distantare sociala. Si as specula ca indica si nevoia imediata ca guvernul sa inceteze sa ii trateze drept niste copii care nu asculta obedienti de indicatiile parintesti date de autoritate. Pe scurt, guvernul trebuie sa inceteze cu tendintele autoritare.Fara a nega importanta continuarii unor masuri adecvate de distantare sociala, trebuie sa avem o discutie mai serioasa despre logica si ratiunile pentru care se implementeaza anumite masuri de distantare sociala. Discutia nu ar trebui sa fie despre utilitatea masurilor de distantare sociala, ci despre proportionalitatea, eficienta si eficacitatea unora despre masurile propuse si implementate. Nu toate masurile de distantare sociala sunt facute la fel, unele sunt mai eficace decat altele.Masurile de distantare sociala pe care le implementeaza guvernul provin, in mare parte, dintr-un repertoriu de masuri recomandate de catre Centrul European de Prevenire si Combatere a Bolilor (ECDC). De aceea vedem cam aceleasi masuri adoptate aproape uniform peste tot in Europa. Acest repertoriu are caracter de recomandare, ceea ce inseamna ca guvernele nationale isi mentin suveranitatea si autonomia completa in procesul de decizie, cu exceptia cazurilor in care coopereaza la nivel european (ex. certificatul verde digital). Chiar daca aceste masuri sunt recomandate de la nivel european, asta nu inseamna ca nu pot fi supuse dezbaterii publice intre experti in sanatate publica si epidemiologi.Epidemiologii sunt cei care pot decide daca o anumita masura este adecvata sau nu in baza datelor pe care trebuie sa le colecteze si sa le analizeze. Cu toate acestea, orice persoana educata poate si trebuie sa ridice o serie de intrebari la care sa primeasca raspuns. Iar oamenii din pietele oraselor Romaniei sunt acolo pentru a-si exprima niste ingrijorari si anxietati. Unele dintre ele sunt legate direct de virus, altele sunt legate de situatia economica sau sociala. Ingrijorarile acestora sunt la fel de legitime precum sunt cele ale lui Arafat Mie, spre exemplu, fara a fi epidemiolog sau expert in medicina, mi se pare ilogica si usor hilara interzicerea deplasarii in afara locuintei dupa ora 22:00. Este o masura care exista in aproape toate statele europene, intr-o versiune sau alta.Poate in Italia, unde lumea se aduna in marile piete ale oraselor pana noaptea tarziu, are un sens, dar in Romania nu ii vad sensul pentru simplul fapt ca romanii nu petrec in piete in modul in care o fac italienii. Si cum statul nu o sa aiba niciodata destule resurse pentru a se asigura ca masura este respectata, eficienta e aproape de zero. La fel si in cazul inchiderii magazinelor mai devreme, de la ora 18:00. Printr-o astfel de masura nu faci decat sa aglomerezi magazinele, ceea ce face masura ineficace daca obiectivul este reducerea ratei de infectare.Epidemiologii si decidentii din institutiile de resort trebuie sa dezbata public aspectele legate de eficienta, eficacitatea si proportionalitatea masurilor de distantare sociala. In conditiile in care masurarea eficacitatii uneia sau alteia dintre masuri este super simpla, avand drept indicator cantitativ rata perceputa a infectarii, nu exista niciun motiv pentru care nu putem sa primim explicatii - bazate pe date - despre eficacitatea si eficienta uneia sau alteia dintre masurile implementate.Guvernul trebuie sa inteleaga ca nu putem adopta masuri care limiteaza libertatile civile doar pentru a da impresia ca se face ceva. Ce se face trebuie sa si aiba efecte masurabile in directia dorita. Pana acum tot ce avem este un Arafat care refuza sa dea orice explicatie legata de eficacitatea uneia sau alteia dintre masurile de distantare sociala. Avem nevoie de date si de justificari bazate pe acele date. Cu evaluari ex-ante/ex-post care sa dovedeasca eficacitatea masurilor implementate", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.