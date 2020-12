Raed Arafat a anuntat cand vor ajunge in Romania cele 3 milioane de teste antigen: "Vor fi date unitatilor de primiri urgente in prima faza"

"Vreau sa va spun ca deja primele teste rapide pe baza de antigen au sosit in tara, astazi incepem distribuirea primelor 300.000 de teste care vor fi in prima faza date unitatilor de primiri urgente, camerelor de garda, deci prima linie. De saptamana viitoare, restul de 3 milioane o sa inceapa sa ajunga in transe si urmeaza sa distribuim la serviciile de ambulanta si acolo unde ne indica colegii de la Ministerul Sanatatii ", a declarat Raed Arafat, joi, in debutul sedintei de Guvern.Intrebat de premierul interimar, Nicolae Ciuca , cand se va finaliza primirea celor trei milioane de teste, Arafat a precizat: "In cursul acestui an. Cel care a contractat a promis ca le aduce inaintea termenului, termenul era de aproximativ, daca nu gresesc, de o luna, dar a promis ca le aduce mai repede, asa ca cele 3 milioane de teste speram ca le primim in cea mai mare parte in cursul acestei luni".Arafat a precizat ca IGSU distribuie aceste testein tara, catre unitatile care au nevoie."Folosim structura IGSU cu logistica lor, ei fac distribuirea pentru noi, este stabilit acest lucru, avem primul ordin pe cele 300.000 emis ieri, incepe astazi si toata logistica este organizata impreuna cu colegii de la IGSU", a mai declarat Arafat.CITESTE SI: