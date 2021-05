Cum a erodat pandemia increderea romanilor in autoritati. Raed Arafat pierde 30 de procente in sondaje, dar ramane pe primul loc

"In noiembrie AUR avea 4-5 procente!"

Contactat de, Dan Jurcan, director de cercetare la Institutul Roman de Evaluare si Strategie (IRES) a dezvaluit ca Raed Arafat ramane in continuare personalitatea publica in care au incredere romanii, insa acesta a pierdut aproape 30 de procente, ajungand la 38-40%.Si increderea in presedintele Klaus Iohannis s-a diminuat, potrivit sociologului. Seful statului a pierdut, asadar, 15-20 de procente in ultimul an. "Nici nu mai are rost sa ii mai insir pe ceilalti pentru ca sunt foarte jos. E clar ca increderea in oamenii politici a scazut foarte mult", spune Jurcan."In general, increderea in liderii politici a scazut foarte mult in aceasta perioada. Au fost multe contradictii, in primul rand, in decizii si in comunicare. Oamenii nu mai stiu ce sa creada. La un moment dat a fost voie in piete, iar mai apoi nu a mai fost voie. Cand nu era voie in piete era voie in supermarketuri si nimeni n-a explicat de ce.Au fost foarte multe decizii care nu au fost explicate si multe dintre ele au fost percepute ca fiind contradictorii si lucrul acesta a fost perceput ca un deficit de leadership. Multi au pierdut din credibilitate. Raed Arafat avea aproape 70% incredere anul trecut. El ramane persoana publica cu cea mai mare incredere si acum, dar are undeva spre 38%-40%. A pierdut aproape 30 de procente.La fel si Klaus Iohannis a pierdut foarte mult, vreo 15-20 de procente. Nici nu mai are rost sa ii mai insir pe ceilalti pentru ca sunt foarte jos. E clar ca increderea in oamenii politici a scazut foarte mult. Oricum, ei sunt la cote scazute de ani buni. Noi analizam si de multe ori ne intrebam cum e posibil ca cineva care are incredere 15-20% sa poata conduce un Guvern sau sa reprezinte interesele Romaniei?", a declarat directorul IRES pentru Ziare.comSociologul Jurcan este de parere ca scaderea increderii romanilor in personalitatile publice, si mai ales in politicieni, s-a produs pe fondul politizarii anumitor subiecte sociale, ca de exemplu scoala, inchiderea pietelor sau interzicerea pelerinajelor."AUR nu a facut altceva decat sa profite de interzicerea pelerinajelor si povestea cu pietele. Nici nu stiam ca exista pana in noiembrie, cand aveau undeva pe la 4-5%. Nu credeam ca o sa intre in Parlament", a declarat Jurcan."In alte state, in momentul in care nivelul de incredere scade sub 50% e un indicator de alarma, iar politicienii cauta sa isi ajusteze politicile publice. Ce s-a intamplat aici, cel putin in ultimul an de pandemie, sa stiti ca cetatenii romani au fost extrem de ascultatori in primele 2,3 luni, au acordat credit politicienilor in luarea deciziilor, erau dispusi 80% sa renunte la drepturile fundamentale, doar ca acel suport a ramas ridicat atata timp cat nu a fost politizat.Ori, cu alegerile acest lucru s-a schimbat. In septembrie, politizandu-se tema scolilor, ulterior problema pietelor, a pelerinajelor, toate acestea au dus la o scadere a increderii in cei care gestionau pandemia si i-au ridicat pe altii", a conchis directorul IRES.