Raed Arafat a propus in sedinta de Guvern modificarea hotararii privind starea de alerta

Raed Arafat a anuntat ca doreste sa introduca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern, inca un proiect de Hotarare."Da, chiar asteptam, domnule secretar de stat", i-a raspuns premierul Ludovic Orban "Permiteti introducerea proiectului de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completare anexelor 1 si 3 la Hotarea Guvernului 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriu Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei COVID 19", a luat cuvantul Raed Arafat.Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern figureaza, intre altele, un proiect de ordonanta de urgenta referitor la reducerea varstei de pensionare pentru unele categorii de persoane, un proiect de hotarare privind infrastructura si un proiect privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Comerciala CONVERSMIN S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Executivul mai are pe ordinea de zi si un proiect de hotarare privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie, proiect de hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice, precum si proiectul de hotarare privind aprobarea licentei de concesiune nr. 16.203/2013 a activitatii miniere de exploatare a apei minerale naturale (necarbogazoase) in perimetrul Barnar Vest, judetul Suceava, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala Carpathian Springs S.A..Un memorandum care va fi discutat in sedinta de miercuri este cel privind "Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre Romania si Ungaria, intre localitatile Bors (Romania) si Nagykereki (Ungaria), in sectorul de interconectare a autostrazilor A3 si M4".