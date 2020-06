Raed Arafat: Acum sunt zile cruciale. Weekend-urile au devenit un mare risc

Ziare.

"Trendul este in crestere a numarului cazurilor confrmate. Se vorbeste de numarul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum doua zile am atins 5%. Asta arata ca situatia nu este asa de stabila. (...) Exista o intersectare intre cazurile active si cele care se vindeca. Atunci cand am avut aceasta intersectare a fost bine, acum exista o tendinta de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea masurilor: masti, distantare, igiena", a declarat Raed Arafat, intr-un interviu pentru Digi 24.Arafat a aratat ca sfarsitul de saptamana reprezinta un risc de infectare cu noul coronavirus."Acum sunt zile cruciale. Orice zi este, dar week-end-urile au devenit un mare risc pentru ca vedem ca oamenii merg la cluburi, la terase unde se vad mai multi si se vede clar ca nu sunt din aceeasi familie. Imi pare rau sa va zic, dar o sa inceapa controale foarte serioase, nu numai la terase, ci si la magazine care trebuie sa aiba triaj la intrare. Vor incepe astfel de controale pentru ca nu mai merge", a explicat Arafat.Secretarul de stat in cadrul MAI a precizat ca se observa o crestere a deceselor si a dat asigurari ca exista suficiente locuri in spitale , pentru cazurile noi de COVID-19.Arafat a mentionat ca "intr-o zona sigura avem 150 - 200 de cazuri noi" si ca atat el, cat si colegii lui sunt ingrijorati de cresterea numarului de cazuri zilnice de coronavirus.