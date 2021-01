Seful DSU anunta ca nu se vor conditiona calatoriile in functie de vaccinare: "Nu vom aplica astfel de discriminari"

"Vaccinul va preveni sechelele, pentru ca va preveni forma grava," declara acesta la Antena 3. "Cred ca pentru orice persoana care este activa, perioada asta i-a schimbat viata intr-un mod foarte serios. Asteptam cu vaccinarea sa revenim la cvasi-normalitatea la care toti vrem sa revenim."Intrebat in cat timp de la primirea vaccinului suntem imunizati, Raed Arafat a explicat ca dureaza intre cinci si la sase saptamani, de la administrarea primei doze:"Mai e de asteptat dupa rapel () inca doua saptamani pana stii ca sistemul are capacitatea sa combata virusul respectiv.""E posibil sa fie unele intruniri internationale care sa spuna:. In Romania, noi am zis ca nu vom aplica astfel de discriminari si nu vom aplica astfel de reguli," precizeaza seful DSU.Raed Arafat a explicat ca cel mai important aspect al vaccinarii este acela ca, indiferent daca o persoana va face apoi forme usoare de coronavirus , nu se va mai ajunge la forme severe si la sechele care raman pe perioade lungi sau chiar pe viata"Vaccinul va preveni sechelele, pentru ca va preveni forma grava. Asta inseamna ca daca nu faci forma grava nu vei face sechele care raman luni de zile sau poate pe viata. Pulmonare sau la alte organe ale corpului.Vaccinul va preveni aceste lucruri pentru ca armata interna a corpului e pregatita sa actioneze in momentul in care ai luat contact si esti infectat. Atunci corpul opreste asaltul virusului si opreste," conchide Raed Arafat.