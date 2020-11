Raed Arafat anunta ca 319 ventilatoare erau libere marti dupa-amiaza, iar lipsa de locuri la ATI nu este o problema la nivel national

Raed Arafat a declarat marti seara, 10 noiembrie, la Digi 24, ca s-au cautat in permanenta solutii pentru pacientii cu forme grave de COVID-19."Am transportat de peste tot, peste tot. Am transportat de la Bucuresti la Barlad, la Iasi, de la Giurgiu am transportat la Medgidia, de la Bucuresti la Medgidia, am transportat pacienti de la Cluj la Mures, de la Cluj, la Arad si la Timisoara. In ultima perioada, cum se elibereaza locuri si stim ca sunt cazuri in asteptare, noi am transportat. Numai ca si acum trebuie sa luam in considerare inclusiv conditiile meteo pentru ca ce era usor de transportat pe calea aerului, folosind elicopterele Ministerului de Interne, in conditii de ceata nu mai putem sa facem si atunci incercam sa gasim solutiile cat mai aproape", a declarat Arafat.Intrebat daca Romania va ajunge sa duca pacienti in alte tari pentru a fi tratati pentru COVID-19, secretarul de stat din MAI a raspuns: "Nu stiu daca vom avea unde, avand in vedere ca celelalte tari deja se confrunta cu probleme, unele chiar mai grave decat noi. Deci, teoretic, se poate, practic, depinde de ce locuri pot oferi alte tari, daca va fi cazul".Raed Arafat a explicat ca la nivel national nu sunt ocupate toate paturile de terapie intensiva, desi in sectiile de ATI sunt internati 1.093 de pacienti cu COVID-19.El a precizat ca 319 ventilatoare erau libere la nivel national, marti dupa-amiaza, el explicand ca acestea sunt ventilatoare "fara pacienti conectati la ele".Arafat a subliniat ca unele sunt in sectii la pediatrie, altele sunt in sectii de adulti, iar altele sunt in sectii unde exista probleme cu asigurarea personalului calificat, intrucat unii medici si asistenti s-au imbolnavit."Poate ca, la un anumit moment, in unele zone, da (sunt toate ocupate - n.r), dar nu as zice ca pe plan national. Poate ca in Bucuresti, poate toate paturile sunt ocupate, asta nu inseamna ca in alte zone ale tarii nu gasesc paturi la terapie intensiva, depinde de distanta si depinde de dinamica", a adaugat Raed Arafat.Acesta a precizat ca autoritatile din Romania semneaza un contract pentru 300 de ventilatoare care vor incepe sa soseasca "in scurt timp", iar Romania poate imprumuta ventilatoare dintr-un stoc european, unde sunt 240 de ventilatoare libere."Nu am teama ca ducem lipsa de ventilatoare la acest moment. Problema mai mult ramane problema personalului pentru care am gasit mai multe solutii, inclusiv cu rezidentii", a explicat Arafat, adaugand ca daca acesti tineri medici vor lucra impreuna cu medicii specialisti, vor putea asigura asistenta pentru toate aceste paturi cu ventilatoare.