Raed Arafat atrage atentia ca i se atribuie in mod fals o declaratie, potrivit careia DSP-urile vor fi conduse de personal militar, iar Armata va cauta suspectii de coronavirus

"Cei cu minciunile si fake news nu se opresc! In continuare se incearca prin orice metoda posibila sa raspandeasca minciuni care sa faca oamenii sa refuze sa respecte sfaturile, recomandarile si regulile care se refera la prevenirea raspandirii virusului SARS-COV 2.Mai jos aveti inca un exemplu de manipulare si dezinformare postat pe un cont de Facebook din Timisoara", a scris, duminica, Raed Arafat pe Facebook, postand o imagine cu mesajul la care face referire.In mesaj se sustine ca el ar fi declarat ca toate DSP-urile din tara vor fi conduse de personal medical, iar Armata va identifica suspectii de coronavirus."Astfel de dezinformari si manipulari sunt menite sa destabilizeze comunitatile si sa instige specialistii si populatia impotriva celor care gestioneaza pandemia. In continuare va recomand sa aveti mare grija de unde va informati", a mai scris Arafat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a decis ca DSP Bucuresti sa fie oordonata de medicul militar Ionel Oprea, dupa ce in institutie au fost constatate mai mult deficiente.