Raed Arafat, despre campania de imunizare din România: ”Avem un procent important de nevaccinați. Doi tineri au decedat la Spitalul Babeş fără comorbidităţi”

"Ce ne face să fim mai îngrijoraţi este faptul că lumea nu s-a înghesuit la vaccinare decât la început, avem un procent important nevaccinat, chiar în pofida faptului că avem vaccin şi este gratuit şi poţi să-l accesezi oricând vrei şi chiar poţi să alegi ce vaccin vrei”, declară medicul."Să spunem că nu ne îngrijorează, clar că nu spunem adevărul. Da. Când vezi că încep să crească, când ştii că varianta Delta are un comportament mult mai agresiv, să zicem, că se răspândeşte mult mai uşor, încă studiile nu sunt finalizate, dar se pare că are un efect mai serios la nivel de copii... Nu ştim încă care e procentul, care e impactul, dar ieri vorbeam cu un coleg din Statele Unite şi mi-a spus că în State sunt cam 500 de copii la Terapie Intensivă – bine, erau 50 de milioane de copii, mi-a spus din 50 de milioane nu e mult, dar e un lucru pe care nu l-au văzut până acum. În România avem doi tineri care au decedat la Spitalul Babeş şi îmi pare rău de ei, la 30 de ani au decedat de COVID, i-a anunţat Spitalul Babeş şi amândoi fără comorbidităţi, dar nevaccinaţi. Repet: arma o avem”, a declarat Raed Arafat, vineri seară, la Digi 24.Medicul s-a arătat îngrijorat de faptul că, în contextul unei rate reduse a vaccinării, este posibil un nou impact asupra secţiilor de terapie intensivă."La noi, ce ne face să fim mai îngrijoraţi este faptul că lumea nu s-a înghesuit la vaccinare decât la început, avem un procent important nevaccinat, chiar în pofida faptului să avem vaccin şi este gratuit şi poţi să-l accesezi oricând vrei şi chiar poţi să alegi ce vaccin vrei. Asta va duce la două lucruri. Unu: la o răspândire mai uşoară, pentru că sunt mulţi care nu sunt vaccinaţi. Doi: la un impact pe terapie intensivă. Asta este ce ne îngrijorează şi totuşi sperăm că nu ajungem acolo. Dar asta este o posibilitate pe care noi o luăm în considerare”, a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.Arafat a susţinut că, dată cu revenirea din concediu, începutul şcolii, vor fi intensificate interacţiunile umane, fapt care poate duce la o continuare a creşterii infecţiilor.Medicul a atras atenţia asupra faptului că "multă lume nu mai doreşte să poarte mască în spaţiile închise”."Dacă nu respectăm regulile de bază care sunt recomandate în acest moment şi care nu sunt aşa de complexe şi aşa de greu de respectat, riscăm să avem o situaţie mai serioasă. Dacă le respectăm, e posibil să ţinem totuşi situaţia sub control în sensul să fie creşterea una mai lină, să se oprească la un moment şi să se întoarcă spre scădere”, a explicat Arafat.El a susţinut că nu vor fi impuse noi restricţii, dar că, dacă se va ajunge la anumite incidenţe în diverse localităţi, se va reveni asupra măsurilor la nivel local sau zonal.