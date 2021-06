Raed Arafat, in razboi cu Dana Budeanu: Lasam sfaturile divelor de la televiziuni si ne vaccinam

"Trebuie sa continuam campania care, la inceput, a mers foarte bine, dupa care a scazut entuziasmul pentru vaccinare. A scazut pentru ca unii cred ca am trecut prin tot si gata. Nu. Daca vrem sa trecem si sa fim chiar siguri, trebuie sa ne vaccinam", a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat despre un eventual val patru al pandemiei, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a raspuns ca nu ar trebui sa vorbim despre acesta daca toti isi fac vaccinul: "daca ne vaccinam, putem preveni un val patru serios. Chiar daca va fi, va fi nesemnificativ".Acesta a mai spus ca toti isi pot spune parerea, insa trebuie fundamentate medical, iar daca nu sunt, este vorba despre "lipsa de bun simt" si "inducere in eroare"."Aceste persoane trebuie sa spuna pe ce se bazeaza, pentru ca oamenii le cred, pentru ca folosesc un limbaj pe care poate noi nu vrem sa il folosim", a afirmat seful DSU, adaugand ca scaderea entuziasmului pentru vaccinare s-a produs din cauza unui cumul de factori, intre care si mesajele care dezinformeaza si care nu s-au vazut in alte tari."Responsabilitatea noastra ca si comunitate este sa ne informam de la infectionisti, de la epidemiologi, sa vedem alte tari ce fac. Israelul chiar vrea sa ucida toata populatia? Ne facem rau ascultand astfel de abordari si ajungem in situatia in care oamenii, batranii, se sperie, nu vor sa se vaccineze, astfel ca variantele noi se raspandesc si ei raman vulnerabili. Lasam sfaturile divelor de pe televiziuni si stiu despre cine vorbesc aici, dar nu vreau sa spun numele", a declarat Raed Arafat.Intrebat de realizatorul emisiunii la cine face referire mai exact, acesta a punctat ca este vorba despre Dana Budeanu.