Secretarul de stat Raed Arafat sustine declaratii de presa la ora 19:00

Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria, informeaza Biroul de presa al Guvernului.Autoritatile au transmis joi, 10 decembrie, un nou raport privind evolutia coronavirusului in Romania. Au fost inregistrate 7.067 de cazuri noi si 127 de decese, in ultimele 24 de ore, iar la ATI sunt internati 1,288 de pacienti.Constanta ramane in continuare judetul cu cea mai mare incidenta la mia de locuitori , de 6,99. Pe locul doi se claseaza judetul Ilfov, cu o rata de incidenta de 6,94 la mia de locuitori. Cluj este singurul judet care raporteaza o rata de infectare de peste 5 cazuri la mia de locuitori.