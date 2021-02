Raed Arafat, despre cazul operatorului care a certat parintii unei fetite bolnave: Este inacceptabil. Modul de a vorbi cu oamenii care solicita ajutor nu poate sa fie in acest hal

"Este inacceptabil, am zis acest lucru si nu o zic numai pentru ca vorbim la o emisiune, deci modul de adresare, modul de a vorbi cu oamenii care solicita ajutor, nu poate sa fie in acest hal, sa zic asa. Chiar daca tu, ca personal medical, nu consideri ca e o urgenta reala, pentru parintii respectivi, faptul ca vad ca copilul lor are sange in urina sau urineaza rosu si e cu sangerare, este ceva care ii sperie. Probabil este o infectie urinara, asta este cel mai probabil. Dar, totusi, pentru acesti parinti este un semn care atrage atentia si parintii vor un raspuns, o solutie", a declarat Raed Arafat, la Digi24, marti seara.Arafat a precizat ca problema putea fi rezolvata in urma unei discutii purtate cu calm si cu mai multe explicatii."Chiar daca stim ca medicul de familie putea fi contactat, daca nu exista medic de familie, putea sa se rezolve problema usor, vorbind frumos cu ei, discutand, explicand si in final, da, se poate trimite o masina de consultatii la domiciliu sa vada fetita sau sa trimita fetita cu unul dintre parinti la UPU pediatrica. Existau alternative pentru dispecerul respectiv. Modul in care a fost abordata problema, din pacate nu este unul profesionist", a mai declarat Arafat.Secretarul de stat a anuntat ca a solicitat deschiderea unei anchete disciplinare. "Am vorbit cu managerul de la Ambulanta Cluj si i-am solicitat sa deschida o ancheta disciplinara care este o procedura cunoscuta pentru acest lucru. Trebuie sa o asculte pe doamna, trebuie sa ii ia, bineinteles, declaratia, trebuie sa asculte ce s-a vorbit acolo, trebuie sa ia o decizie in acest sens.Si decizia nu are cum sa fie, parerea mea cel putin, ascultand cum s-a vorbit, nu are cum sa fie o decizie ca si-a facut treaba corect pentru ca nimeni nu accepta astfel de mod de agresare catre un apelant la 112. Mai ales ca oamenii vorbeau frumos, politicos, nu au jignit-o. Nu pot sa spun ca a vorbit asa pentru ca cineva a agresat-o telefonic. In niciun caz. Sunt parinti care au solicitat ajutor si trebuia tratat ca atare cazul", considera sedul DSU.Raed Arafat a mai precizat ca existau solutii, iar discutia a fost "deplasata", in timp ce "comentariile din discutia respectiva nu erau la locul lor". Intrebat daca o explicatie a modului deplasat de adresare al operatorului ar fi surmenajul, Arafat a explicat ca turele sunt de cel mult 12 ore."Turele sunt de 12 ore, exista un program. Posibil ca unii au facut ture suplimentare, asta nu spun nimic aici, dar si asa nu se justifica sa te adresezi in modul in care s-a adresat parintelui. Deci asta nu este acceptabil si vor trebui sa fie analizate toate aspectele, inclusiv numarul de ture pe care le-a facut doamna. Dar o tura nu are cum sa fie mai mare de 12 ore", a mai afirmat Raed Arafat.Presa locala a relatat ca, in noiembrie, parintii unei fetite de un an si cateva luni, din comuna Aghiresu, au sunat la 112 pentru a solicita o ambulanta intrucat micuta urina cu sange.Operatorul care a preluat apelul, o femeie, le-a reprosat celor doi ca nu au sunat la medicul de familie, intrucat problema nu reprezinta o urgenta. Atunci cand tatal i-a spus ca va raspunde daca fiica sa pateste ceva, aceasta le-a spus parintilor ca ei sunt raspunzatori pentru felul in care isi cresc copiii.Abia la al treilea apel la 112, preluat de un alt operator, a fost trimisa o ambulanta pentru ca fetita sa fie dusa la spital . Directorul Serviciului de Ambulanta Judetean Cluj, Horia Simu, a declarat ca persoana respectiva este monitorizata si ca o astfel atitudine "nu isi are locul".