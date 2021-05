Raed Arafat, despre numarul de romani care trebuie vaccinati pentru revenirea la normalitate: "Vorbim de un procent de 30%, sau peste 30%, din populatia tarii"

"In primul rand redeschidem si relaxam cu conditia cresterii procentului celor vaccinati. Deci noi mergem pe o campanie de vaccinare pe care am dori sa se vaccineze cat mai multi, paralel cu cresterea numarului vaccinatilor se poate vorbi de masuri de relaxare treptat.Asta este ceea ce se doreste pe baza experientei si din alte tari care intr-adevar dupa ce au vaccinat un procent semnificativ din populatie si aici vorbim deja de 30% sau peste 30%, vorbim de cifre care ajung la cifre de 50% din populatia atunci s-a vazut impactul si reducerea transmiterii si posibilitatea de revenirea la normalitate.In acest moment din ce stiu, avem 10% din populatie vaccinata cu ambele doze si inca un procent vaccinat cu o singura doza care asteapta sa se vaccineze cu urmatoarea doza", a declarat Raed Arafat la Antena 3 "Am cerut de la institutiile abilitate numarul cetatenilor romani. Cifra primita este de aproximativ 19,2 milioane. Daca scoatem copiii, care nu pot fi vaccinati, avem grosso modo 15 milioane de adulti, din care targetul nostru pentru iunie reprezinta aproximativ 30%, adica 5 milioane", a explicat si Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii Un maraton de vaccinare incepe, marti, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara, unde oamenii se pot prezenta fara programare, pentru a li se administra vaccin anti-COVID. Aceasta campanie se desfasoara 24/24 de ore, pana in 11 mai. Totodata, marti incepe vaccinarea in cabinetele a peste 3.000 de medici de familie, care si-a aratat disponibilitatea de a administra serul Johnson & Johnson persoanelor care doresc.