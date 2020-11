Raed Arafat, despre explozia de cazuri noi de Covid-19 in Capitala: Nu putem spune ca situatia este spre bine

"In acest moment putem sa spunem ca nu mai avem aceasta crestere exponentiala care a fost, suntem undeva la un platou, cu unele cresteri si scaderi. Deci nu putem sa spunem ca situatia este spre bine in acest moment, dar nici nu putem sa spunem ca este in crestere asa cum era acum doua-trei saptamani. Masurile au inceput sa aiba efect", a spus Raed Arafat la Digi24 Arafat a explicat ca dureaza 30 de zile pana cand autoritatile vor stabili daca masurile luate au avut efectul scontat. In caz contrar, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) spune ca "trebuie prelungite sau luate masuri suplimentare".Intrebat despre carantinarea Capitalei, seful DSU a declarat ca decizia se ia la nivel local.