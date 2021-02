Raed Arafat, mesaj catre Ion Cristoiu: "M-am saturat de personajele ca dumneavoastra!"

"Dupa cum am mai aratat si altadata, minciuna si denaturarea adevarului sunt uneltele folosite de unii jurnalisti sau pseudojurnalisti, pentru a atinge scopul lor de a manipula opinia publica si de a promova unele narative false referitoare la o persoana anume sau la un subiect.Domnul Ion Cristoiu exceleaza in acest mod de abordare si foloseste platforme, precum Mediafax in cazul de fata, pentru a raspandi veninul lui si minciunile care nu au baza in realitate", a scris Raed Arafat pe Facebook.Acesta sustine ca nu se afla in fruntea DSU de 30 de ani, asa cum sugereaza Cristoiu, ci prima functie, aceea de secretar de stat, a primit-o in 2007."In articolul anexat, "maestrul" Cristoiu afirma ca eu as fi in functie de 30 de ani, adica de cand am terminat facultatea de medicina.De fapt de 30 de ani am infiintat primul echipaj SMURD si fara sa fi avut vreo functie, iar primii 8 ani am muncit voluntar fara sa am vreun venit pentru munca depusa. Prima functie a fost cea de subsecretar de stat si ulterior de secretar de stat in Ministerul Santatii, intre august 2007 si ianuarie 2014, iar a doua functie, pe care o am si in prezent, este cea de secretar de stat sef al DSU, incepand cu 28 ianuarie 2014. Cele doua functii difera ca atributii si responsabilitati, chiar daca pe partea asistentei medicale de urgenta exista o continuitate intre ele", a mai spus Arafat.Seful DSU a tinut sa ii transmita un mesaj publicitului Ion Cristoiu."Ca urmare, mesajul meu catre "maestrul" Cristoiu este urmatorul:Nu am obosit sa muncesc, nu am obosit sa-mi fac treaba dar m-am saturat de personajele ca dumeavoastra, domnule Cristoiu, care sunt dispuse sa denigreze si sa murdareasca venind cu stiri false si cu informatii incomplete, pline de venin, dar care nu au niciun fundament in real.Daca ma uit la cei 30 de ani in care am muncit continuu cu colegii mei, pot demonstra oricand ce am facut si ce am realizat pentru Romania si pentru sistemul de urgenta. Nu stiu insa d-voastra cu ce ati putea veni ca realizari, altele decat cele calsice de manipulare si de a raspandi minciuni si mesaje false si tendentioase despre o persoana sau alta.In concluzie, eu imi voi continua munca de a construi mai departe iar dumneavoastra veti continua sa raspanditi minciuni si narative false si veninoase, pentru ca la varsta dumneavoastra sigur nu va veti schimba!", a incheiat Arafat."In tot acest caz, neglijat total de presa, care poate in alte tari ar fi dus la o discutie despre de ce se intampla, trebuia neaparat sa ajunga la o discutie, chiar si politica deoarece in 2015 a fost un caz asemanator in centrul Bucurestiului si de regula al doilea instrument dupa topor si furtun este acea saltea pe care oamenii sar si se salveaza. Si aici s-a dovedit ca nu aveau. S-a facut o ancheta si s-adovedit ca seful ISU, eternul Arafat, nu a comandat pana acum, din 2015, aceasta ustensila. Sigur a comandat avioane multirol, navete spatiale, dar nu saltele (...) Merita o dezbatere pentru ca, iata, se repeta. Balsul repeta Colectiv , dar mai ales Piatra Neamt", a afirmat publicistul vineri seara, la emisiundea Gandurile lui Cristoiu de la Aleph News.