Raed Arafat, despre noi masuri de restrictie: "Never say never. Este posibil la orice moment, daca evolutia va fi una dramatica"

"Noi am zis ca vom merge pe ideea masurilor zonale sau regionale, dar este clar ca never say never, niciodata sa nu spui niciodata. Nu stim cum va evolua si este posibil la orice moment, daca evolutia va fi una dramatica, sa se ia masuri mai drastice. Dar intentia este sa se ia masuri pe localitati, pe zone", a afirmat Raed Arafat, vineri seara, la Antena 3, intrebat fiind daca se va ajunge din nou la masuri restrictive in situatia in care numarul de imbolnaviri de COVID-10 va continua sa creasca.El a adaugat ca spera ca primarii sa nu reactioneze la fiecare carantina si sa dea in judecata Departamentul pentru Situatii de Urgenta, asa cum s-a mai intamplat. "Ne asteptam la o colaborare cu autoritatile locale mult mai apropiata si mult mai corecta si cu toti care reprezinta autoritatile locale, astfel incat sa limitam raspandirea, ca sa nu ajungem sa restrictionam mai tarziu zone mult mai mari", a precizat Raed Arafat.Acesta a aratat ca aproape jumatate din capacitatea de Terapie Intensiva este ocupata in spitalele care asigura ingrijirea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2. "In situatia in care numarul de cazuri va creste, vor fi alocate paturi din zona non-COVID, fapt care va afecta alte patologii. (...) Noi ajungem sa transferam pacienti in continuare din anumite localitati in altele. Astazi din Alexandria am transferat la Medgidia pacient, cu elicopterul", a explicat Arafat.El a spus ca stocurile de materiale sanitare sunt "mai bune" acum. Raed Arafat a sustinut ca accesul la medicamente, mai ales la Remdesivir, este unul "limitat" si ca Romania a primit recent o noua transa din medicamentul considerat cel mai eficient tratament contra COVID-19.Oficialul din MAI a adaugat ca, desi s-ar putea supara unii, cum ar fi angajati ai Curtii de Conturi, DSU va apela in continuare la angajatii din alte ministere, inclusiv MApN, pentru gestionarea crizei sanitare.