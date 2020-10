Raed Arafat, despre pelerinajul de Sfantul Dumitru din Capitala: Nici sa ne trezim ca Jandarmeria merge cu bastonul dupa oameni

"Ne confruntam cu o situatie foarte serioasa. In acelasi timp ne confruntam cu o rezistenta foarte mare si cu o presiune foarte mare asupra tuturor celor care incearca sa implementeze aceste reguli. Deci, fara discutie, cand avem reguli, trebuie sa fie respectate, cand avem reguli, ele trebuie sa fie respectate. Eu stiu ca vor ramane la fel conditiile, nu se vor schimba, adica participa cei care sunt din Bucuresti, bineinteles ramane partea de pelerinaj care este interzisa si mai ales in bucuresti.Azi-maine-poimaine o sa ajungem la 3 la mie si trebuie sa fim atenti la ce se intampla. Ieri am vazut imaginile din Centrul Vechi, am ajuns la o iresponsabilitate care depaseste orice limita de intelegere. Ieri erau imagini de acolo unde tineri, persoane, dansau in fata unui restaurant in Centrul Vechi. S-au luat masuri impotriva restaurantului. Nu numai amenda , s-au luat masuri mai serioase, dupa ce au fost sesizati.Va spun din nou, avem nevoie de acest parteneriat cu fiecare, ca vorbim despre pelerinaj, ca vorbim despre diferite tipuri de manifestari de activitati, daca oamenii nu inteleg de ce sunt facute aceste masuri, insemana ca avem o problema foarte mare de implementare a lor. Nici sa ne trezim ca Jandarmeria merge cu bastonul dupa oameni pe aceste teme, nu cred ca este dorit sa fie vazut si se incearca sa fie un dialog intre toata lumea, sa se respecte regulile. Nimeni nu vrea sa ajungem la alte actiuni. Alte tari au ajuns la alt nivel de confruntare. Aici, totusi nu s-a ajuns si ma bucur ca nu s-a ajuns", a declarat Raed Arafat la Digi24, vineri seara.Intrebat ce se va intampla cu acest pelerinaj, daca rata de infectare va trece de trei la mie, in Bucuresti, Arafat a declarta ca toate regulile devin obligatorii."Daca trecem de 3 la mie si devine masca obligatorie si devin toate regulile obligatorii, normal ca trebuie sa avem grija cu orice tip de manifestare publica, pentru ca suntem la o faza avansata de raspandire a virusului si oricum suntem in faza avansata. Acea diferenta de 0,8% sua cat este, nu cred ca asta stabileste diferenta intre o situatie acceptabila si o situatie neacceptabila", a declarat Arafat.Secretarul de stat a mai decomandat o participare limitata la pelerinajul de Sfantul Dumitru."Ca medic, recomandarea mea ar fi sa fie limitata la aspectele de baza, fara participare in numar mare a publicului. Adica publicul sa fie cat mai putin posibil, sa se desfasoare actiunea, dar cu o limita majora asupra participarii publicului, sa nu avem mii de oameni acolo, sa nu putem sa controlam modul in care participa. Ca medic, va spun, trebuie redus contactul si numarul oamenilor la maxim", a mai precizat Arafat.